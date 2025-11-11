盧海鵬自爆曾被相士批79歲命 跟發哥跑步跨過80 糖尿指數正常(有片)

現年83歲的盧海鵬風趣扮嘢形象，深入民心，近年雖因右眼視力問題，大幅減少幕前演出，上周二(4日)仍有出席《歡樂今宵》聯歡聚會。鵬哥今日出席記者會，宣布將於2026年01月27日在香港文化中心音樂廳舉辦「盧海鵬《鳴金收咪》演唱會」，他在工作人員攙扶下戴著假髮配黑超出場，表現精靈，貫徹其搞笑本色，笑言：「盧海鵬試咪，演唱會就威！盧海鵬收咪，你收咗我個咪，演唱會好威。」他笑言以前經常將「盧海鵬試咪」掛在口邊，因為想講粗口，「宜家話盧海鵬收咪，整場好嘢唱就得，唔講粗囉。」

記者會上，盧海鵬中氣十足，毫不忌諱自爆曾被相士批命，指他只有79歲命，他坦言那段日子無氣又無聲，行路又腳軟，「唔知點解係咁，後來發哥帶著我哋跑步，日日嚟我屋企接我，佢話：『阿鵬，我帶你跑過79歲，睇吓得唔得！』嗰時我上車落車都唔得片，結果一路跑一路跑，過咗80啦，到今時今日，人生有幾何？好難講，好像許紹雄一樣，突然間入醫院就話死，。」

盧海鵬受訪時中氣十足，當談到跑步習慣時，他自言，「日日都有跑，冇停過，風雨不改。」問到發哥可有接送時，他就表示只有自己跑，笑言：「佢哋都冇我咁堅持！」他表示通常在屋企附近輕鬆街跑，「總之日日堅持跑，咩病都好番晒，我就係喇，連糖尿病都無，早兩日覆診，醫我話我完全正常。」不過受糖尿病影響，右眼青光眼喪失視力，目前僅靠左眼視力，「所以平時行路都唔敢行得快，行到躝下躝下咁，連身體力量都冇埋，肌肉都無埋，睇相佬話我過唔到79歲，我都真係以為過唔到。」問到是否可拆對方招牌，鵬哥淡然答道：「宜家佢唔知死咗未？」

僅此一場 不排除跳舞

鵬哥精神奕奕，揚言開騷會企住唱，更不排除會跳舞。問到演唱會rundown時，他表示仍未落實，但有些經典如《幾許瘋雨》必會獻唱；嘉賓方面，鵬哥就話未有特定名單，他笑言：「分分鐘個個都會湧過嚟！」問到可會重演經典角色時，他就幽默回應：「呢個係演唱會，唱番經典歌就會，如果要扮嘢，扮完又要走入去，唱完又要走入改裝，淨係扮嘢都唔使唱，唔係做電視。」至於演唱會可會加場，鵬哥強調僅此一場，「要book場嘛，咁耐我只訂到一場，訂唔到。」

感觸談許紹雄

談到許紹雄離世，他坦言心情受影響，兩人同屬藝員訓練班出身，Benz雄更是他師兄，不欲多談。不過，他表示不時都會與EYT的舊友相聚，「我好少約人，因為眼睇唔到，通常佢哋約我，佢哋揸車嚟接我。」