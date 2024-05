盧瀚霆多次被指厚妝 皮膚白屬遺傳曾表示會反思妝容

隔空回應盧覓雪?

其後Anson Lo連出幾個限時動態,內容不禁令人聯想他是隔空回應盧覓雪的說話。他先後貼出兩首個人作品《ON》及《MY LIFE》,並分別寫道︰「Don’t tell me who I am. I'll show you who l am」、「I'll live my life.」兩句意思都是表達會忠於自己。之後他又拍片大晒自己的化妝袋及用品,並用英文寫下三段說話,不約而同都是包含了「make up」的字眼。

此外,他把母親多年前給他勉勵的句子「They keep talking, you keep walking.」改成「She keep talking」,原文意思大概為別人說甚麼也好,做好自己,問心無愧,但如今「They」變成「She」,引來網民對號入座。