熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-07 09:00:00

盧瀚霆孖柳應廷「幼稚園雞」合體跳舞 Jer揈到頭髮亂Jeremy呷醋

分享：
Anson Lo邀柳應廷大玩dance Challenge。

Anson Lo邀柳應廷大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge。

盧瀚霆(Anson Lo，教主)早前推出充滿夏日氣息的跳唱歌《Hey Hey OK!》，廣邀粉絲及圈中友好玩dance challenge，除了謝安琪與女兒KakaBall、馮允謙、SerriniLolly Talk、小薯茄、FINALLY、陳蕾和COLLAR成員Marf(邱彥筒)，還邀得隊友柳應廷(Jer)大展舞姿，Anson Lo日前在社交平台上載兩人的跳舞短片，並以Hashtag自嘲「幼稚園雞」，不過就引來最近為新歌《TOXIC!》玩dancing challenge的隊友李駿傑(Jeremy)「醋意大發」，葡萄留言：「咁你係唔係要同我跳？」教主回覆：「呢位明星(Jer)好難約」

Anson Lo與Jer做《Hey Hey OK!》的招牌動作。 Anson Lo與Jer做《Hey Hey OK!》的招牌動作。 Anson Lo邀Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge。 Anson Lo和Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge，越跳越High。 Anson Lo和Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge，越跳越High。 Anson Lo和Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge，越跳越High。 Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge，越跳越High，揈到頭髮亂了。 Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge，越跳越High，揈到頭髮亂了。 Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge，越跳越High，揈到頭髮亂了。 Jer大玩《Hey Hey OK!》dance Challenge，越跳越High，揈到頭髮亂了。 有fans指Anson Lo和Jer「幼稚園雞」舞，跟Chiikawa角色相似。 有fans指Anson Lo和Jer「幼稚園雞」舞，跟Chiikawa角色相似。

「舞王柳」非浪得虛名

Anson Lo分別上載了IG reelsStory，「舞王柳」絕非浪得虛名，全情投入，除了做Hey Hey OK的招牌動作，更跳到揈手又揈頭，愈跳愈high搞到頭髮亂了，非常搞笑。不少fans留言大讚「幼稚園雞」組合好歡樂又可愛，亦有指Jer的舞姿跟日本網上漫畫Chiikawa系列的Usagi兔，亦有fans留言要求不同組合配搭dancing challenge，包括「雙Jers」、老人院麻雀群組(Anson LoStanleyEdanJer)等。

adblk5

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️