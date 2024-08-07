盧瀚霆孖柳應廷「幼稚園雞」合體跳舞 Jer揈到頭髮亂Jeremy呷醋

盧瀚霆(Anson Lo，教主)早前推出充滿夏日氣息的跳唱歌《Hey Hey OK!》，廣邀粉絲及圈中友好玩dance challenge，除了謝安琪與女兒KakaBall、馮允謙、Serrini、Lolly Talk、小薯茄、FINALLY、陳蕾和COLLAR成員Marf(邱彥筒)，還邀得隊友柳應廷(Jer)大展舞姿，Anson Lo日前在社交平台上載兩人的跳舞短片，並以Hashtag自嘲「幼稚園雞」，不過就引來最近為新歌《TOXIC!》玩dancing challenge的隊友李駿傑(Jeremy)「醋意大發」，葡萄留言：「咁你係唔係要同我跳？」教主回覆：「呢位明星(Jer)好難約」

「舞王柳」非浪得虛名

Anson Lo分別上載了IG reels和Story，「舞王柳」絕非浪得虛名，全情投入，除了做Hey Hey OK的招牌動作，更跳到揈手又揈頭，愈跳愈high搞到頭髮亂了，非常搞笑。不少fans留言大讚「幼稚園雞」組合好歡樂又可愛，亦有指Jer的舞姿跟日本網上漫畫Chiikawa系列的Usagi兔，亦有fans留言要求不同組合配搭dancing challenge，包括「雙Jers」、老人院麻雀群組(Anson Lo、Stanley、Edan、Jer)等。