盧瀚霆新歌《致我》分享平衡工作生活新體驗 突破自我學習與大自然相處(有片)

盧瀚霆(Anson Lo)一直是大忙人，今年初曾許下承諾要work life balance的他，回看過去10個月的生活， 自覺尚算能放慢腳步，「喺工作與工作之間，花多咗時間同屋企人食飯，亦都喺放假、放break嘅日子，走上山睇下風景行下，令到自己內在平靜咗好多。」故此，他決定將這生活體驗融入新歌《致我》中，讓樂迷一同感受份寧靜美。，不過他卻因為拍攝歌曲的MV，前所未有的陷入迷茫中。

Anson Lo今年年初推出的《MY LIFE》，首度找來周耀輝填詞，今次新歌《致我》再次邀對方，將個人感受的轉化寫成歌詞。「《致我》搵咗周耀輝填詞，靈感來源來自我行山或者去沙灘休息，之前喺social media都有分享一啲我去沙灘嘅經歷，年尾好想回顧一下，就用咗沙灘嘅休息時間，作為今次歌曲主題。」Anson Lo指歌曲既是送給自己，送給聽歌的樂迷，「呢首歌係送俾每日喺呢個咁繁忙城市裡面嘅人，希望大家可以抖抖氣，放慢腳步，去搵返寧靜，同埋搵返簡單生活節奏。」他直言以往沒有行山習慣，今年開始作出改變，「自己好少有戶外活動或者行山活動，但今年想突破下自己，發覺同大自然相處，自己會舒服啲。」

為配合歌曲主題，《致我》MV希望讓大家尋獲寧靜的感覺與狀態，故採用長鏡頭拍攝無物一身輕的簡單生活，Anson Lo說：「MV係講我自己喺間屋入面，本身自己係一個比較沉靜鬱悶狀態，喺每次一shot落嘅畫面，後面布景會愈嚟愈少嘢，甚至後面所有傢俬最後係封晒，慢慢由一個齊全屋企變成一個好簡單，甚至乜嘢都冇晒嘅屋企，喻意最簡單生活模式，都可以做到一個好開心、平靜感覺。MV會見到一幅畫，喻意MV男主角望住幅畫好似去咗一個沙灘，原來回歸大自然係佢最想要嘅嘢，同埋最開心moment。」

按照Anson Lo 的描述，照道理MV製作應該很簡單，但其實不然，Anson Lo說：「今次係我拍過嘅MV入面最迷茫一次，因為以往係跳舞為主，或者慢歌都係有故事情節嘅嘢，來得比較直接，但今次比較moody，喻意多啲，節奏比較慢，我係對呢種拍攝手法好陌生，出道6年都冇試過呢種拍攝方式同節奏，就算戲劇嘅演出經驗都好少。」鏡頭外的Anson Lo，時而傻笑時而皺眉，他坦言：「 其實BTS見到我係好迷茫，好多時唔知做緊乜，所以要好多謝導演同埋所有crew嘅幫手，大家見到一個好簡單嘅呈現模式，但其實背後用咗超級多時間去排，甚至我落場排之前，所有工作人員先排一次，所以你見到每個take背後都排咗十次以上，先可以做到呢個效果。」

其實屋內環境尚算容易控制，沙灘的場面受天氣影響，難度亦大增，Anson Lo道：「沙灘嘅部分比我想像中來得複雜，因為我哋又配合陽光走向，仲要避所有crew嘅人影，有時轉身嘅timing又唔太準，所以花嘅時間都好多，總共拍咗十幾take，當中各有少少唔同，辛苦晒所有工作人員對完美嘅追求，因為通常嚟一次NG ，都係為咗少少嘅唔同，可能想再wide啲或者想再close up多少少，大家都係想有個好啲嘅畫面。希望大家會鍾意啦！」