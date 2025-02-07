盧瀚霆李駿傑專訪｜劇透出國拍綜藝 Anson Lo盼MIRROR齊攻韓 Jeremy難忘《MATCHICAL》爭口氣 (有片+多圖)

Anson Lo和Jeremy將與韓國跳唱天后Sunmi宣美開show。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)將於本月13及16日聯乘韓國天后宣美SUNMI，假亞博舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會，兩人早前接受本報專訪，談到首度與宣美合作，頓變小粉絲，超興奮亦不敢怠慢，劇透音樂會的精彩內容，並揚言必會盡200%努力，以跳唱K-pop炸爆舞台。談到今年工作大計，除了開個人演唱會和推出專輯，他們預告將齊齊往外地拍綜藝，而昨晚(6日)呂爵安(Edan)在《Hi MIRO！SEE U ZOOM》亦透露「妹豬組」(Anson Lo、Jeremy、姜濤和Edan)將拍綜藝節目。不過暫未公布地點，Jeremy就盼能再到韓國頂流的「1MILLION DANCE STUDIO」習舞，拍攝受訓過程；而Anson Lo則期望整隊MIRROR有天能亮相韓國電視節目，或踏上當地頒獎禮舞台表演。

內心滾動感虛脫 「95 Line」Anson Lo(AL)和Jeremy深受K-pop文化影響，沒想過有機會與偶像級的宣美聯乘演出。AL直言以為對方是只可遠觀的冰山美人，沒料到早前快閃韓國習舞時，竟獲舞后親臨探班，還一起拍跳舞片。最驚喜是對方竟聽過《Hey Hey OK!》和《TOXIC!》，AL雀躍表示，「沒想過她留意我們的歌，哪怕只聽過一段仔，都會覺得好amazing，竟肯花時間研究我們的履歷和作品，我覺得好有心好sweet。」Jeremy續指兩人興奮得只懂拍手，「真的不敢太大反應，其實內心很滾動，拍完片感覺像虛脫。」 奉上驚喜 K-pop 演出 舞台上的宣美性感誘人，他們表明將負責展現霸氣，將性感留給前輩，Jeremy直言，「見面已好緊張，不敢行近，若跳辣身舞會不懂反應。」至於可會效法《24 Hours》或《Full Moon》的宣美赤腳表演，近期愛上grounding(赤腳接地氣)的Anson Lo笑言，「想看我們的腳趾？在舞台上沒有大自然元素，做不到grounding。」他們表示必有3人跳合唱宣美名曲的演出，並會演繹其他K-pop作品，同時會挑戰唱不同類型歌曲，即使演唱自己作品都會重新編曲或編舞，務求奉上耳目一新的K-pop演出。

見識韓團集訓 兩人絕非信口開河，早前齊齊快閃跟「1MILLION」的名師學舞，不少韓星包括宣美都曾在此受訓，令兩人大開眼界，猶如韓國練習生般重新受訓，不只學習不同舞技，更重要是心態，不斷推動自己。Jeremy最深刻是力度的推進，當自以為很用力跳，原來仍未夠，「他們不停push你的極限，原來K-pop的力量要做到超大力，才看到那力量。」Anson Lo大表贊同，尤其在大型場館演出，必須大力度和大動作，才能將能量傳到遠方的觀眾，「無論男團或女團，很多韓團一上台就能做到那種力度，就是經過長時間練習，不需要用腦去想已能發放這樣大的力度。」另外還要配合表情管理，令整個表演都亮眼吸晴。 盼再赴韓習舞 兩人坦言短短幾天的練習，仍未達到排舞師的標準，除了返港加緊排練，更希望有機會再前往受訓。Jeremy劇透道：「遲些會有出國拍綜藝，如果去韓國，我倆也希望有機會再去「1Million」上課，提升自己，拍攝那邊排舞或練舞情況，都是很新鮮的事情。」Anson Lo上月與姜濤首度登陸澳門K-pop盛會「SUPERSOUND FESTIVAL」表演，兩人獲頒「Special Popularity Award」並亮相韓國SBS電視台，他就期望有朝一日整隊MIRROR能攻韓，「可上到韓國各大電視台的音樂頒獎典禮，純粹演出項目，對我們來說是一件大事。」

澄清並非推工作 Anson Lo最深刻是西九《POP FEST》音樂節，演唱10首歌當中，有7首是跳唱快歌，「雖不是一口唱，但跳唱咁多首都是體能的挑戰，那晚好開心，因為自覺好爽，台下觀眾和神徒都have a very good night，是我2024年其中一個最美好的晚上。」至於去年Work life balance目標，他自言出道以來的生活只有工作，長此下去不太健康，「加上前年去澳洲拍《MIRROR Time》時，有點壓力爆煲，個人情緒較低落，覺得可能要轉變生活模式。」故此聽張繼聰建議grounding(吸地氣)，不時抽空上山赤腳在草地上行走10至30分鐘，舒緩炎症和腰痛，他自覺實踐得不錯，「而且我可跟家人或工作之外的朋友飯聚，這種生活平衡很好，大家不用擔心，我沒有停止或推掉工作，只工作同時珍惜身邊的人和事。」 盼與SHINee泰民合作 今次與天后級宣美開騷，若可選擇又想與哪位男偶像合作？兩人不約而同選擇韓團SHINee成員泰民，Jeremy解釋：「因為泰民是我出solo時參考過的前輩，他走比較中性風格，好跳得又好唱得。」Anson補充指還有EXO的Kai，其霸氣又sexy的跳舞風格，是學習榜樣。至於來年工作計劃，兩人均會與今年舉行個人演唱會和推出實體專輯，首次開個唱的Jeremy自言興奮又緊張，已開始籌備，務求為購票的觀眾奉上難忘精彩的表演。



Jeremy盼與Marf出合唱歌 送龍迎蛇，兩人也來回顧與展望，談到最難忘演出，首選的走訪英美加等不同城市的MIRROR巡唱。個人方面，Jeremy最深刻是首次與COLLAR合作的《MATCHICAL LIVE 2024》，從起初被視為「雜錦拼盤騷」到廣獲好評，特別感動，「原來我們好努力去做，大家都看到，第一次與COLLAR開騷，我們都覺得一定要多點合作才能給大家驚喜，所以花了很多心思，都可說是爭一口氣。」Anson Lo不忘補充，那段日子的Jeremy、Jer和Stanley幾乎完全消失，全情投入練習。Jeremy表示從3位COLLAR成員Marf、芯駖和Winka身上有很多學習，更希望能與同樣喜歡K-pop的Marf推出合唱歌。 Anson Lo強調絕非減工作 Anson Lo最深刻是西九《POPFEST》音樂節，演唱10首歌當中，有7首是跳唱快歌，「雖不是一口唱，但跳唱咁多首都是體能的挑戰，那晚好開心，因為自覺好爽，台下觀眾和神徒都have a very good night，是我2024年其中一個最美好的晚上。」至於去年Work life balance目標，他自言出道以來的生活只有工作，長此下去不太健康，「加上前年去澳洲拍《MIRROR Time》時，有點壓力爆煲，個人情緒較低落，覺得可能要轉變生活模式。」故此聽張繼聰建議grounding，強調不是像2020年陪柳應廷(Jer)拍《迴光物語》MV般爬山，只是抽空上山赤腳在草地上行走10至30分鐘，舒緩炎症和腰頸痛，他自覺實踐得不錯，「而且我可跟家人或工作之外的朋友飯聚，這種生活平衡很好，大家不用擔心，我沒有停止或推掉工作，只工作同時珍惜身邊的人和事。」

下個目標 SHINee泰民？ 今次與天后級宣美開騷，若可選擇又想與哪位男偶像合作？兩人不約而同選擇韓團SHINee成員泰民，Jeremy解釋：「因為泰民是我出solo時參考過的前輩，他走比較中性風格，好跳得又好唱得。」Anson補充指還有EXO的Kai，其霸氣又sexy的跳舞風格，是學習榜樣。至於來年工作計劃，兩人均會與今年舉行個人演唱會和推出實體專輯，首次開個唱的Jeremy自言興奮又緊張，已開始籌備，務求為購票的觀眾奉上難忘精彩的表演。

訪：Grace

服裝：Mr porter, I.T(Anson Lo), Fendi(Jeremy)

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon(Anson Lo), Lydia Yung @CHIC Private I salon(Jeremy)

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre(Both),

造型：PIPA Creative(Both)