盧瀚霆沖繩拍MV變「流汗霆」 曾是中學泳隊Anson Lo首撐水上滑板

盧瀚霆(Anson Lo)近年多推出型格跳唱作品，暑假推出的新歌《Hey Hey OK!》，首次挑戰夏日曲風，為了帶來歡樂氣氛與繽紛感覺，他特地前往沖繩拍MV，趁機來一趟夏日快閃旅行，實行寓工作於娛樂，重拾兒時在沙灘玩的樂趣，曾時中學泳隊的Anson Lo更首次試撐水上滑板，他笑言，「MV shot睇落好似撐得好有型、好開心，但其實off camera或者剪走咗嘅都係我蝦碌，爭啲反艇嘅畫面，呢個拍攝過程都幾搞笑。」
重拾兒時樂趣
這次Anson Lo直言《Hey Hey OK!》是為暑假推出的歌曲，「一直好想推出一首summer vibe(夏天氛圍)嘅歌，因為一來未試過做夏日風格，二來對上幾首歌都係比較暗黑，或者關於自己內心世界，或者遇上悲慘遭遇嘅情歌，所以好想出一首好開心嘅歌，為大家帶來唔同感覺。
夏天當然有陽光與海灘， Anson Lo特地往旅遊勝地沖繩拍攝MV，他說：「一直都好想嚟沖繩度假，不嬲知道沖繩係一個陽光與海灘、景色好靚好悠閒好舒服嘅地方，所以一有呢首歌喺手，腦海中就覺得如果可以去沖繩拍到陽光與海灘就好喇！」難得來到沖繩Anson Lo，也趁機重拾兒時樂趣，他笑言：「今次嚟到沖繩真係好開心，因為可以當度假，同埋自己好耐未試過喺沙灘、海邊玩，所以都諗返起自己以前細路仔嘅時候。」
狂補妝最沒趣
《Hey Hey OK!》MV少不了落水大玩特玩的環節，Anson Lo興奮自爆：「以前自己中學時候係校內泳隊，所以以前係好鍾意游水，但慢慢愈嚟愈大個之後就好少游水，所以今次喺MV裡面撐水上滑板係自己嘅初體驗，而夏天令我聯想起食雪糕、陽光與海灘、游水，今次MV裡面亦滿足晒所有我自己對夏天嘅expectation(期望)同埋願望。」談到最辛苦之處，莫過於補妝，「第一次拍MV咁多戶外場景，而流汗係我自己一個最大嘅挑戰，好多fans都幫我起咗個花名叫『流汗霆』，因為我真係好大汗，所以補妝補咗好多次，補妝嘅過程好沒趣。另外塊面寫住Hey Hey OK OK，係花咗個幾鐘雕啲字出嚟，真係好考耐性，要多謝化妝師嘅神來之筆。」