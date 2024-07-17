盧瀚霆沖繩拍MV變「流汗霆」 曾是中學泳隊Anson Lo首撐水上滑板

盧瀚霆(Anson Lo)近年多推出型格跳唱作品，暑假推出的新歌《Hey Hey OK!》，首次挑戰夏日曲風，為了帶來歡樂氣氛與繽紛感覺，他特地前往沖繩拍MV，趁機來一趟夏日快閃旅行，實行寓工作於娛樂，重拾兒時在沙灘玩的樂趣，曾時中學泳隊的Anson Lo更首次試撐水上滑板，他笑言，「MV shot睇落好似撐得好有型、好開心，但其實off camera或者剪走咗嘅都係我蝦碌，爭啲反艇嘅畫面，呢個拍攝過程都幾搞笑。」

重拾兒時樂趣

這次Anson Lo直言《Hey Hey OK!》是為暑假推出的歌曲，「一直好想推出一首summer vibe(夏天氛圍)嘅歌，因為一來未試過做夏日風格，二來對上幾首歌都係比較暗黑，或者關於自己內心世界，或者遇上悲慘遭遇嘅情歌，所以好想出一首好開心嘅歌，為大家帶來唔同感覺。

夏天當然有陽光與海灘， Anson Lo特地往旅遊勝地沖繩拍攝MV，他說：「一直都好想嚟沖繩度假，不嬲知道沖繩係一個陽光與海灘、景色好靚好悠閒好舒服嘅地方，所以一有呢首歌喺手，腦海中就覺得如果可以去沖繩拍到陽光與海灘就好喇！」難得來到沖繩Anson Lo，也趁機重拾兒時樂趣，他笑言：「今次嚟到沖繩真係好開心，因為可以當度假，同埋自己好耐未試過喺沙灘、海邊玩，所以都諗返起自己以前細路仔嘅時候。」