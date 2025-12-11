盧瀚霆演唱會｜兩度encore唱31首歌 Anson Lo減食飯操人魚線高呼想食大寶肉餅飯(有片+歌單)

盧瀚霆Anson Lo身形fit爆，穿華麗服飾上陣。(林俊源攝)

盧瀚霆(Anson Lo)一連五場的個人演唱會《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》，昨晚(10日)在亞博舉行尾場，李幸倪(Gin Lin) 、Serrini和沈敫怡(Shirley)均有捧場。演唱會於8時30分準時開，Anson Lo一口氣跳唱《Heartbreaker》、《EGO》和《ON》後，換上白馬王子Look，自我介紹：「我係MIRROR成員Anson Lo。」

演唱會落幕感不捨 Anson Lo唱《神隊友》和《不可愛教主》後，分享感受對於籌備已久的《KINGDOM》終於落幕，大感不捨，「好唔捨得，因為團隊花了很 多心機，最唔捨得係在座嘅神徒，你哋成日話冇我就冇呢個演唱會，但其實冇你哋在座，根本唔會有呢個演唱會。」他自言每一年都好想開演唱會，因為可以近距離見大家，無論係手燈或燈版、舉大字報等。」他感謝神徒們的支持，每次活動都帶備不同物資，早早到場。 令神徒受委屈 感抱歉 他自爆完騷後經常翻看網民發文，直到清晨6點仍見神徒們發文出片，形容神徒是「可愛的存在」，出道7年說過無數次感激，三十而立的他自言已大個仔，但仍然很需要每一位神徒，「每哋成日話我俾咗生存動力你哋，其實你哋每一位冷我學識咗好多，你哋教識我得體、體諒別人，教識我『愛大過憎恨』，所以更加想同每位神徒講，呢7年嚟受咗好多委屈、唔開心，睇到我的負面新聞時，或者對我有攻擊性嘅負評時，你們會比我早喊，比我更加嬲、激動過我，嬲好多日，好想講辛苦你哋，因為我呢個普通男仔，要你哋七年嚟承受好多情緒嘅起起跌跌，衷心講唔好意思。」

全場「多謝盧瀚霆」 超感動 Anson Lo自言能夠堅強，面對恐懼或憤怒事情，全因有神徒力撐，「咩都唔重要，最重要係你哋每一位。」Anson Lo語帶哽咽，全場高喊「盧瀚霆」，他一度灣腰整理情緒，抬頭續說，「上次2023年我許下承諾，唔可以咁輕易喊，唔係因為覺得脆弱，作為表演者想100%努力唱好每首歌，今年兌現咗我承諾。」接著唱新歌《我的支持型伴侶》。 當唱《Hey Hey OK！》時，他率領全場大合唱，並感謝家人全力支持，教母每晚均奉上靚湯，不過就不慎自爆為演唱會節食。而全場萬位神徒就齊齊向教主送驚喜，舉起「多謝盧瀚霆」手幅，令Anson Lo大為感動，並興𡚒地率領全場嗌爆亞博。在encore時段，Anson Lo自言早於年初已私訂演唱會rundown，跳唱佔8成，是入行之最，故需體能作超前預備，向來是「飯桶」的他，強調只是改變飲食習慣，多吃菜和肉類，減少澱粉質，但「網癮少年」就自爆備受誘惑，「睇Threads不斷引誘，尤其呢幾日好紅嘅元朗大寶冰室嘅肉餅飯，被譽為全亞洲最優秀嘅肉餅飯，係咪『味蕾炸彈』？真係好想食飯，想食罪惡感嘅嘢！」以往隨便可吃3碗白飯的他，自言為操練fit爆人魚線，只能吃小飯團充飢，「我食飯，你哋邊有人魚線睇？」神徒們高呼要跟教主一起食。



呼籲繼續關注大埔災民 Anson Lo又認真表示，在開騷前曾在社交媒體透露特備禮物予入場的神徒，「因為社會最近發生嘅事，唔係最適合嘅時候送禮物，我哋已開會討論點送出去，大家密切留意，同埋保留票尾。」他又即場徵求神徒們意見，「會唔會我唔送，大家會開心啲？我將幾份禮物拍賣，捐錢出去？」他直言個去一個月，全力預備MAMA和演唱會時，發生大埔火災慘劇，心身靈和精神都感疲倦，會很想透過《KINGDOM》傳遞愛，「大家唔好停止關注大埔受影響嘅香港巿民，佢哋好需要我哋長期嘅支援，繼續俾多啲關懷同愛，俾大埔受影響嘅巿民。」他更道，不只是大埔災民，也要向身邊的所有人，包括討厭的上司、同事都要多傳邊遞愛。 二度encore時，Anson Lo換上粉紅外套和白色背心，接連唱出《Lemonade》、《Take That》、《Rube Boy》、《Money》、《Gimme Gimme》5首跳唱快歌。其間他由主舞台跑到中央舞滿場飛，不時跌膊騷肌又大派心心，冧爆神徒，並再次多謝入場觀眾，「無論係讚美、批評，我全部都收到，全部都好感激，我會繼續努力，希望下次演唱會見到進步咗嘅Anson Lo，係一個值得你自豪嘅Anson Lo。」唱至11時56分，演唱會才告圓滿落幕。



《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場歌單 1《Heartbeaker》

2《EGO》

3《ON》

4《永順街39號》

5《浪漫殺死巨蟹座》

6《深閨》

7《特別約會儀式》 8《Lemonade》

9《Nah》

10《Take That》

11《Money》

12《你都有今日》

13《King Kong》

14《Mr. Stranger》

15《MY LIFE》

16《Trippin' Up》

17《Rude Boy》

18《神隊友》《不可愛教主》

19《不可愛教主》

20 《我的支持型伴侶》

21《Megahit》

22《Hey Hey OK！》

23《一所戀命》

24《Gimme Gimme》 Encore 1

25《青春頌》

26《致我》 Encore 2

27《Lemonade》

28《Take That》

29《Rube Boy》

30《Money》

31《Gimme Gimme》