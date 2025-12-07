盧瀚霆演唱會｜閃爆騷肌登場 最大最長舞台破亞博記錄(有片)

盧瀚霆在《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》閃爆登場。(娛樂組攝)

盧瀚霆(Anson Lo)一連五場的個人演唱會《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》，昨晚(6日)於亞博開鑼，沒有開場前沒有集體默哀儀式，但大會屏幕展示首場門票的捐助機構，包括仁濟緊急援助基金、東華三院大埔宏福苑事故愛心捐款、公益金及時雨大埔火災攝助基金，支援宏福苑災民。大會亦展示心理輔導的熱線資料，並有寫道：「因為只有『愛』才是出口，一齊加油！」的打氣字句。隊友呂爵安Edan、李駿傑(Jeremy)和吳啟洋(Phoebus)等均有捧到。

演唱會於8時35分開始，隨著延伸小舞台的布幕落下，Anson Lo以閃爆王者造型在高台上霸氣登場，配合舞台頂巨型「倒金字塔」大螢幕，呼應「KINGDOM」主題，型格十足。Anson Lo與一班埃及造型的舞者，一口氣跳唱《Heartbreaker》、《EGO》同《ON》3首快歌後，瞬間炒熱全場氣氛，其間除去金光閃閃的外套，貼身的設計露出結實腹肌和一雙麒麟臂。

接著的慢歌環節，Anson Lo換上大露背的白馬王子look，唱出《永順街39號》後分享，今次演唱會除了希望讓觀眾看到他不同面貌，亦是一個充滿能量和愛的「國度」演唱會，他續說，「今次嘅舞台好大、好長，破咗亞博紀錄，亞博最長最大嘅舞台。其實我有個私心，年初我mark低自己想要啲咩，想延伸到Panel的舞台，係我一直想做嘅嘢，因為我想近距離見到大家，可更加接觸不同的神徒。」他笑言要全場神徒一齊嗌爆亞博。

