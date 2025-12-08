盧瀚霆演唱會｜Anson Lo孭逾30磅華麗重裝跳爆亞博 「暖心教主」繪卡通「撈撈」贈神徒

Anson Lo孭逾30磅華麗重裝，坐著獅身人面車出場，非常有氣勢。

盧瀚霆(Anson Lo)一連五場的《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會，今晚(8日)在亞博舉行第三場。為配合「埃及國度」的核心主題，演唱會舞台設計匠心獨運，主舞台採用宏偉的金字塔結構，中央更懸掛著巨型倒轉金字塔，搭配四面巨型螢幕，營造出震撼而神秘的異域國度氛圍。

配13萬顆水晶價值30萬 為完美契合「埃及」主題，Anson Lo 以多套金光閃耀的華服亮相，華麗背後實是重量的挑戰。Anson Lo 透露，早在得知演唱會主題後，已預料到服飾將會極為「實在」。例如開場時的全身盔甲「金人」造型，以及壓軸登場的露背龍尾造型，每套服飾重量逾30磅，牛仔衫連斗篷用了13萬顆水晶價值30萬 為了能以最佳狀態負重完成近三小時的勁歌熱舞，他自去年起便啟動健身計畫，並於今年初加強訓練，務求提升體能與肌耐力，敬業精神令人敬佩。



「暖心教主」繪撈撈卡通 舞台上的Anson Lo霸氣十足，舞台下的他則是心思細膩的「暖心教主」。在特別感謝「神徒」（粉絲暱稱）的環節中，現場噴射出的每一顆粉色心心，都藏有他親手繪製的卡通公仔圖案。其中包括頭戴皇冠、契合本次演唱會主題的Anson Lo Q版造型，每一筆劃都蘊含著對粉絲們滿滿的愛與感謝，誠意十足，將現場溫馨氣氛推向高潮。

