娛樂
2025-12-11 13:30:00

盧瀚霆演唱會｜Anson Lo直認唱歌唔夠好留遺憾 籲持續關注大埔災民(有片)

盧瀚霆(Anson Lo)一連五場的個人演唱會《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》，昨晚(10日)在亞博圓滿落幕，Anson Lo於完show受訪，他坦言如釋重負，「當然有好多位做得唔夠好，包括唱歌方面，有好多位唱得唔好，呢啲係遺憾，亦係做得唔好嘅地方，一定要承認。」但完成第二次演唱會，是人生重要事情，畢竟不知是否有下次。問到是否在Threads看到有批評時，他就表示自己也有看playback，「聽到邊啲位要唱好啲，唔喺好夠氣，啲音收得唔靚，我覺得自己都算係make sense嘅人，每晚都唔會話自己唱得好聽，可以瞓覺了，我都係普通香港聽眾，都會聽得出走咗音，我唔會放過自己呢樣嘢，但喺能力範圍內，盡力做到最好。」他自評演唱會有80分，最高分是投入感，相比2023年首次個唱，投入度大增。」

Anson Lo完成5場演唱會後受訪，直認唱歌方面表現未夠好。(林俊源攝) 盧瀚霆Anson Lo為《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會，花上近一年時間操練，預求展現fit爆身形。 盧瀚霆Anson Lo為《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會，花上近一年時間操練，預求展現fit爆身形。(林俊源攝) 盧瀚霆Anson Lo為《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會，花上近一年時間操練，預求展現fit爆身形。(林俊源攝) 盧瀚霆Anson Lo為《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會，花上近一年時間操練，預求展現fit爆身形。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》演唱會圓滿落幕，盧瀚霆約定神徒們下次見。(林俊源攝) Anson Lo完成演唱會於後台接受訪問。(林俊源攝)

盼保持人魚線 隨時騷肌

談到創亞博最長最大舞台紀錄，他強調非為破紀錄而設計舞台，綵排時才知道。為展現「Kingdom」氣派，Anson Lo穿上多款性感又重磅的戰衣上陣，部分更重逾30磅，其中最大挑戰是唱《Rude Boy》時，解開胸口拉鏈，胸前只靠一排金鏈遮蓋，更露出蠻腰，他直言，「的確引起小小爭議，個人品味，接受程度唔同，係一個挑戰，因為露得多，腹肌、人魚線、條腰要夠瘦，個人要個slim先著到，最後試身時已好緊張，用最後一個禮拜減埋少少脂肪。」他笑言，5日來越跳越瘦，每日要不斷改窄褲頭，談到有一場跳到幾乎甩褲，他澄清不用擔心，因為褲子設計很貼身，不會滑下來，問到腰圍時，他表示：「冇度過，我估26吋吧。」他重申不是戒飯，視乎當日操練項目，平時主要吃菜和蛋白質，若是練舞、跑步、游泳等帶氧運動，就會吃適量澱粉質，有節制地進食。不過完騷慶功仍想吃飯，日後有機會也想試食元朗大寶冰室肉餅飯，但不會太放肆，「大家見到嘅腹肌同人魚線，呢世都會keep住，希望若有工作要我除衫，都會OK。」
 

《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝)

全靠細榮溫提 忍住眼淚

Anson Lo自言因開show關係，每日幾乎6時才睡覺，尾場只睡了幾小時就彩排，希望盡善盡美。昨晚尾場Anson Lo談笑風生，不時與神徒互動逗玩，，他自言是I人，從來不算風趣幽默，「但上台見到一遍粉紅海，真係有種魔力，令我覺得所有嘢都無事，有好多人back Up住我，想講咩就咩。」今次開Show，Anson Lo在第二、三場都曾眼泛淚光，但5場都忍住眼淚，他直言希望守住上次個唱許下的諾言，「上次唱《不可愛教主》喊到收唔到聲，要大家幫我唱，我覺得自己好唔專業，所以同自己講一定唔可以喊，即使喊都要唱到歌。」他自爆有幾晚差點忍不住，全靠演唱會監製細榮，「我即刻耷低頭，同自己講呼吸，細榮老師喺耳機提我『返嚟，起歌喇』，然後我慢慢呼吸再唱。我想以表演為先，自己嘅情緒擺後，無論好與壞，我起碼完成首歌同表演俾大家睇。」
 

《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝) 《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》尾場。(林俊源攝)

考慮拍賣贈神徒禮物

開騷前發生大埔火災，Anson Lo在尾場亦有呼籲大家要持久關注，問到有甚麼跟受影響的大埔居民打氣，他就表示，「知道你哋被關心同支援嘅道路好長遠，我哋一定繼續關注，記住全香港同你一齊度過，一齊加油。」在encore環節，被神徒要求唱《角落生物》時，曾表示因社會狀況，不合時機，Anson Lo直言，「rundown有改動，有啲歌cut咗，有啲歌詞mute咗，歌曲調次序，cut咗一啲舞台效果。」開show前，他曾透露會以個人隨身物品作禮物送給幸運神徒，「好抱歉，真係覺得呢個唔係送禮物俾fans嘅最好時機，因為如果送禮或支援，都希望第一時間俾咗大埔受影響嘅巿民，希望大家諒解。」至於會否拍賣籌款，他表示仍要跟細榮和公司商量，稍後再作公布。

