盧瀚霆演唱會｜Anson Lo直認唱歌唔夠好留遺憾 籲持續關注大埔災民

Anson Lo完成演唱會於後台接受訪問。(林俊源攝)

盧瀚霆(Anson Lo)一連五場的個人演唱會《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》，昨晚(10日)在亞博圓滿落幕，Anson Lo於完show受訪，他坦言如釋重負，「當然有好多位做得唔夠好，包括唱歌方面，有好多位唱得唔好，呢啲係遺憾，亦係做得唔好嘅地方，一定要承認。」但完成第二次演唱會，是人生重要事情，畢竟不知是否有下次。問到是否在Threads看到有批評時，他就表示自己也有看playback，「聽到邊啲位要唱好啲，唔喺好夠氣，啲音收得唔靚，我覺得自己都算係make sense嘅人，每晚都唔會話自己唱得好聽，可以瞓覺了，我都係普通香港聽眾，都會聽得出走咗音，我唔會放過自己呢樣嘢，但喺能力範圍內，盡力做到最好。」他自評演唱會有80分，最高分是投入感，相比2023年首次個唱，投入度大增。」

盼保持人魚線 隨時騷肌 談到創亞博最長最大舞台紀錄，他強調非為破紀錄而設計舞台，綵排時才知道。為展現「Kingdom」氣派，Anson Lo穿上多款性感又重磅的戰衣上陣，部分更重逾30磅，其中最大挑戰是唱《Rude Boy》時，解開胸口拉鏈，胸前只靠一排金鏈遮蓋，更露出蠻腰，他直言，「的確引起小小爭議，個人品味，接受程度唔同，係一個挑戰，因為露得多，腹肌、人魚線、條腰要夠瘦，個人要個slim先著到，最後試身時已好緊張，用最後一個禮拜減埋少少脂肪。」他笑言，5日來越跳越瘦，每日要不斷改窄褲頭，談到有一場跳到幾乎甩褲，他澄清不用擔心，因為褲子設計很貼身，不會滑下來，問到腰圍時，他表示：「冇度過，我估26吋吧。」他重申不是戒飯，視乎當日操練項目，平時主要吃菜和蛋白質，若是練舞、跑步、游泳等帶氧運動，就會吃適量澱粉質，有節制地進食。不過完騷慶功仍想吃飯，日後有機會也想試食元朗大寶冰室肉餅飯，但不會太放肆，「大家見到嘅腹肌同人魚線，呢世都會keep住，希望若有工作要我除衫，都會OK。」



全靠細榮溫提 忍住眼淚 Anson Lo自言因開show關係，每日幾乎6時才睡覺，尾場只睡了幾小時就彩排，希望盡善盡美。昨晚尾場Anson Lo談笑風生，不時與神徒互動逗玩，，他自言是I人，從來不算風趣幽默，「但上台見到一遍粉紅海，真係有種魔力，令我覺得所有嘢都無事，有好多人back Up住我，想講咩就咩。」今次開Show，Anson Lo在第二、三場都曾眼泛淚光，但5場都忍住眼淚，他直言希望守住上次個唱許下的諾言，「上次唱《不可愛教主》喊到收唔到聲，要大家幫我唱，我覺得自己好唔專業，所以同自己講一定唔可以喊，即使喊都要唱到歌。」他自爆有幾晚差點忍不住，全靠演唱會監製細榮，「我即刻耷低頭，同自己講呼吸，細榮老師喺耳機提我『返嚟，起歌喇』，然後我慢慢呼吸再唱。我想以表演為先，自己嘅情緒擺後，無論好與壞，我起碼完成首歌同表演俾大家睇。」



考慮拍賣贈神徒禮物 開騷前發生大埔火災，Anson Lo在尾場亦有呼籲大家要持久關注，問到有甚麼跟受影響的大埔居民打氣，他就表示，「知道你哋被關心同支援嘅道路好長遠，我哋一定繼續關注，記住全香港同你一齊度過，一齊加油。」在encore環節，被神徒要求唱《角落生物》時，曾表示因社會狀況，不合時機，Anson Lo直言，「rundown有改動，有啲歌cut咗，有啲歌詞mute咗，歌曲調次序，cut咗一啲舞台效果。」開show前，他曾透露會以個人隨身物品作禮物送給幸運神徒，「好抱歉，真係覺得呢個唔係送禮物俾fans嘅最好時機，因為如果送禮或支援，都希望第一時間俾咗大埔受影響嘅巿民，希望大家諒解。」至於會否拍賣籌款，他表示仍要跟細榮和公司商量，稍後再作公布。