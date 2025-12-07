盧瀚霆演唱會｜Anson Lo自爆開騷壓力大 感激神徒支持呼籲多點愛自己

《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》(娛樂組攝)

盧瀚霆(Anson Lo)一連五場的個人演唱會《ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025》，昨晚(6日)於亞博開鑼，Anson Lo先後以七個不同造型亮相，除了開場貼身閃爆look和背露白馬王子，亦以藍色、紅色、黑金色的埃及風格造型亮相，其間更化身「埃及教主」坐在埃及獅身人面飛翼戰騎出場，氣勢十足，接著又化身溫暖系的粉紅教主，時而Deep V晒胸肌，時而大露背，當然少不了一雙麒麟臂，大派福利冧爆神徒。



多謝神徒 當唱《你都有今日》時，Anson Lo穿著Deep V外套，坐於埃及獅身人面飛翼戰騎，從主舞台駛出中央舞台後，接連唱出《KING KONG》和《Mr. Stranger》，盡顯王者風範。接著以紅色戰士look現身唱《My Life》，其後解開貼身皮衣的鈕扣，胸部僅以一排金鏈遮蓋，首唱新歌《Trippin Up》和《Rude Boy》，令全場神徒尖叫。接著他化身粉紅教主唱《神隊友》，背景是其特色的「撈撈畫」，全場散落紅粉心心紙，紙上印有6款Anson Lo的可愛「撈撈公仔」，繼而邀請全場大合唱《不可愛教主》，他自言見到粉紅色就會想起「神徒」，多謝七年來神徒的支持，「我相信如果唔係有你哋，我都唔會支撐到可以行到今日，開第二次演唱會，呢七年每日都收到你哋示愛，好直接，唔知喺邊度學返嚟，好多Comment都好直接：『我愛你呀！豬！』我好受，OK！我鍾意直接。你哋不斷俾支持力量我，好關心我。」所以他也想回饋同樣的愛，成為支撐大家的人。

視神徒為伴侶 Anson Lo表示Social Media 每一句留言，都不斷給他支持和愛，所以都想回饋同樣的愛和鼓勵，「點解成日講正能量，因為接收嘅愛，多過我付出嘅份量，所以每日都提自己要做個堅強的人，做一個可傳遞能量嘅人，先可以喺追我或陪伴我嘅路途上，都可以開心。坦白講，近來嘅自己又跳返去2023年好tense嘅狀態，一個好忐忑不安嘅狀態，我可以go through開到呢個演唱會、全賴你哋支持我，你哋每一日嘅支持，對我嚟講就好似伴侶，因為伴侶對我嚟講，就係每日都掛住大家，mesage、關心大家做咩，互相Update大家，在座每一位都係我嘅支持型伴侶。」接著唱新歌《我的支持型伴侶》。 接著Anson Lo返回後台換衫，全場大合唱《不可愛教主》送給教主，Anson Lo換上黑銀色戰衣，配上獨特的露背脊骨設計，接連跳唱《MegaHit》

、《Hey Hey OK!》、《一所懸命》，並呼喚全場觀眾嗌爆亞博，最後送上《Gimme Gimme》結束演唱會。



在encore時段，Anson Lo分享心底話，他表示過去七年都不知如何感染更多人，一直以來都想以自己表現、音樂、舞台表演，想帶多啲正能量和愛俾大家，而其實我嘅能量，都係來自你哋。」 他直言近來壓力很大，每日都同跟「教母」訴心事，感到疲累，但又不想她太擔心，他即時跟現場的教母、舅父等親友打招呼。接著，他續指，慶幸當感到壓力爆煲時，不時都收到神徒對他的鼓勵，令他這刻才能站在台上。最後他不忘叮囑神徒們多愛惜自己，「你們可能都在面對不同的難關和不如意事，但你永遠不是孤單一個，至少還有我陪你們。」隨後唱出許廷鏗的《青春頌》，希望大家都能為夢想進發，一起加油，最後以《致我》為演唱會劃上句號。