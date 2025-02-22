盧瀚霆自言排舞要200%認真 分享舞台上遇到一系列問題令成果減半

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）聯乘韓國天后宣美（Sunmi）上星期假亞洲國際博覽館舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會。昨日，他在社交網分享排練歌曲《MY LIFE》時的短片，並有感而發表示每次排舞都要200%認真，因為上到舞台會將排練的成果減半。

Anson Lo貼出綵排時的短片，並表示︰「入行以來堅持每一次排舞都要200%認真和專注去完成。很多時候，在真正表演的舞台上會將排練的成果減半，原因可以有很多：on show衣服太鬆太緊太重、鞋子的不舒適、鞋踭很高、ear mon故障帶來的分心、咪pack電池掉落、headset咪移位、當日踩台臨時改了舞步、站在升降台上的搖蕩或畏高、緊張而無力等等。所以一定要在排練時把舞步溫習到200%的熟練，在台上即使面對上述的因素，也能靠muscle memories盡量做到『揮灑自如』的目標。200%減半也還剩100%......hopefully。」他續指今次演唱會重新編排《MY LIFE》Opening dance break，是他堅持要這樣做的，「因為大家由MIRROR 2024演唱會開始都看了很多次MY LIFE表演，所以我想令它不以一貫作風：寧靜為開首，希望為大家帶來一丁點新鮮感。」不少神徒（粉絲暱稱）都將這段排舞片段跟當日演出的片段合併，並大讚他排練與演出完全一樣，200%精彩。