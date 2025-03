盧瀚霆《Heartbreaker》向Haters挑機 又打又跳誓越唱越強

Anson Lo一如以往為Rap部份親自填詞,其中”It’s so heartbreaking watching you all get mad. It’s not groundbreaking, you repeat it like that.”更是我手寫我心。他說:「意思是雖然看到你們的無理取鬧難免心碎,但毫不意外,因為你們每天也在這樣做。今次的Rap詞填得比以往更大膽,開宗明義去探討一些明明不喜歡自己的人,卻又每天花很多時間心力去批評我及攻擊我。當然我明白寫這些議題相對敏感,但十分有趣,也是藝人要終身學習及面對的課題,為了力求進步,我們不能篩選評論,任何評論也要細看,但如何分辨具建設性的留言與人身攻擊,的確值得深思。」