盧瀚霆29歲生日哭了！與逾2千神徒慶祝被家書感動落淚

今日是MIRROR的盧瀚霆(Anson Lo)的29歲生日。今年繼續有全港市民免費乘搭天星小輪，尖沙咀碼頭亦變成教主碼頭，有多個大型廣告位置供神徒打卡。另有二千多位神徒到酒店跟Anson Lo舉行生日派對。

家姐家書搞喊教主

Anson Lo入場時全場尖叫，他笑謂步入會場時感覺像婚禮多過似fans聚會。期間他與近年神徒玩遊戲，被問及如何「稱呼」另一半時，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson即席向神徒示愛：「BB豬！」。來自世界各地神徒拍片向教主賀壽，而Anson Lo父母及家姐亦親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事時，搞到Anson Lo「眼濕濕」。

他說︰「點解我咁感動，因為成件事好有愛，因為家姐係一個內斂嘅人，佢好少咁講呢啲事，我睇完諗翻起以前細個嘅時候，同佢打打鬧鬧嘅回憶，我記得家姐細個好怕鬼，要捉埋我去壯膽。早排同家人食飯都交代健康，家姐佢喊咗成晚但又唔知可以做咩，真係好錫我。」他亦向神徒表達心底話，多謝大家嘅支持：「因為我全靠你地嘅支持，先捱到今日！即使出面好多人誤解我，你地嘅留言成為我嘅鼓勵。」

蛋糕 有《 My Life 》造型翅膀

會上他與神徒大合唱《不可愛教主》，而見到生日蛋糕有《My Life》造型翅膀，他表現非常興奮，笑言想帶回家中。而生日會尾聲時，Anson Lo逐一向神徒派「手幅」，歌迷近距離向偶像送上生日祝福。