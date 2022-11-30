盧瀚霆Anson Lo自爆小六拍拖轟動全校 透露明年大計 染黑頭髮有重大原因

Anson Lo今日到商台接受謝茜嘉和梁文禮訪問。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)早前推出新歌《永順街39號》，今日他到商台接受《叱咤樂壇》主持謝茜嘉和梁文禮訪問，大談對初戀的bitter sweet體驗。不說不知，原來當年「教主」Anson Lo愛得很高調，兩小無猜拍拖全學校都知，仲要搞到見家長，最終被迫分手。 Anson Lo剛為新劇《百萬同居計劃》錄了一首開心勵志又充滿正能量的主題曲。談到來年工作大計，Anson Lo宣布明年將會推出個人時裝品牌，並已預告下年首支單曲是快歌。當被問到最近何以染黑了頭髮？Anson Lo欲言又止地「劇透」，「其實每次染黑髮，大家都知因咩事，好榮幸可以參與……沒想過可以有份，因為個劇本，應該係story好interesting……」雖然沒有明言，但聰明的神徒早已猜到與拍電影有關，至於是否如早前所傳，參演韓國名導郭在容的新戲？就是拭目以待了。

豁出去《Sexy Back》 在訪問中，Anson Lo再次為《第四屆KKBOX香港風雲榜》情緒激動解畫，他表示，早已跟自己說過，不想因為喊而無法完成表演，「呂爵安唱完第二句，我就發現自己唔得，之後不斷抱歉，因為好內疚，大家咁辛苦買飛，應該給粉絲完整表演，但最後都做唔到。」精神奕奕的教主又大派定心丸，自言是日心情好好，請神徒不要擔心。 Anson Lo與鄭欣宜在《神の拉闊》音樂會中，交出華麗又精彩的演出，其中「Barbie與Ken」環節和跳唱《Sexy Back》更令不少神徒尖叫，原來Barbie Girl是出自他的構思，至於唱Justin Timberlake《Sexy Back》時的大膽火辣舞蹈，則是出自排舞師Dee Sir的心思，起初Anson Lo看到Dee Sir示範時也嚇了一跳，非常尷尬，他續說：「不過咁耐無表演，一係唔做，一做就做盡！」

高調拍拖 教母嚴管 新歌《永順街39號》罕有地自揭初戀故事，Anson Lo表示與初戀情人仍有聯絡，起初原打算用對方的名字作為歌名，但對方已經結婚，不想因此被起底，故改以初戀發生的小學地址作歌名，「因為學校是我們初戀的地方，那條街我們拍拖時經常行，這條路是我初戀的一個標誌地方。」到底Anson Lo的初戀對象是怎樣？他表示：「當時讀小學6年級，大家是同班同校，又是同一運動的校隊成員。」原來在愛情方面，Anson Lo喜歡主動出擊，不喜歡轉彎抺角，「 我主動追佢，都追咗幾耐，她是高冷型，頗有挑戰性，我喺佢枱底寫字、喺紀念冊示愛，既不確認又不拒絕，所以要繼續。」MV的不少情節都取自他的真實經驗，「拖吓手仔，一人兩份食天使麵……」到底兩小無猜最後因何分手？他解釋：「當時拍拖好轟動，全校都知，仲搞到要見家長，如果冇見家長，應該會繼續，因為媽咪好嚴，鬧咗我好耐又打手掌，小六要升中，要專注學業，唔准拍拖。」他強調當時年紀太少，也不適宜拍拖。