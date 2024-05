盧覓雪暗嘲濃妝 Anson Lo盧瀚霆反擊：我不感到羞恥

教主 IG 反擊

昨日(15)Anson Lo上傳多個IG限時動態po,先貼自己歌曲《ON》和《MY LIFE》歌詞:「Don’t tell me who I am. I’ll show you who I am(別告訴我我是誰,我會告訴你我是誰。)」還有I’ll live my life(我會過我的生活)」。準備澳門演唱會的他,再貼一個大化妝袋,並以流利英語說:「I think I’m gonna do a simply glamorous look for tomorrow night on stage and I’m not ashamed of it. Yeah, it makes sense, so I’m doing what I like.(我明晚會以艷麗造型上舞台,我並不為此感到羞恥。是的,很合理,所以我正在做我喜歡的事。)」