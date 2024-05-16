盧覓雪暗嘲濃妝 Anson Lo盧瀚霆反擊：我不感到羞恥

言論一向惹火的商台節目《在晴朗的一天出發》主持盧覓雪，日前在節目上與另一主持阮子健談及日本牛郎話題。子健提到牛郎化妝：「個個牛郎個頭gel起晒，又金又紫，個妝又化到好濃。」盧覓雪突然說：「濃過Anson Lo？」子健避重就輕：「濃過好多人啦。」言論流出後，即時令神徒不滿，Facebook留言指盧覓雪說話極不尊重。

教主 IG 反擊

昨日(15)Anson Lo上傳多個IG限時動態po，先貼自己歌曲《ON》和《MY LIFE》歌詞：「Don’t tell me who I am. I’ll show you who I am(別告訴我我是誰，我會告訴你我是誰。)」還有I’ll live my life(我會過我的生活)」。準備澳門演唱會的他，再貼一個大化妝袋，並以流利英語說：「I think I’m gonna do a simply glamorous look for tomorrow night on stage and I’m not ashamed of it. Yeah, it makes sense, so I’m doing what I like.(我明晚會以艷麗造型上舞台，我並不為此感到羞恥。是的，很合理，所以我正在做我喜歡的事。)」