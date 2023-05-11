盧覓雪談泥鯭@RubberBand寸姜濤言論 《晴朗》fb成另一戰場

RubberBand成員泥鯭在社交平台發文暗諷姜濤、《CHILL CLUB》頒獎禮及自嘲觸犯了「鏡安法」。昨晚RubberBand在社交平台發文就隊友的言論致歉。此事亦引申到網上有不少專頁出po自抽，盧覓雪今日在其主持的節目《在晴朗的一天出發》中，也有提及此事時。 她表示「睇唔過眼」，認為每個人都有言論自由，並稱如果每次批評完要道歉的話，她每天都要跟人道歉。」另一主持指現時的道歉格調跟以前不同，盧覓雪說︰「有啲道歉係『我怕咗你囉，我同你道歉囉』，即係息事寧人，費事煩落去，有手尾跟。」

盧覓雪︰ 現象不可取 盧覓雪續說︰「其實有啲嘢與我無關，一個人批評一個人，我純粹係側邊見到佢批評佢，但係因為你批評一個人而遭受到一村人、一群人圍攻呢個人話『你做乜批評佢呀？』咁我覺得呢個現象不可取﹗人多就聲大，聲大就夠惡，係咪呀？個時代變遷咗，我明白，但係我哋呢啲老派人，睇嘢有自己嘅一套標準。我年紀大，我愈見到呢啲嘢愈刺眼，愈唔舒服，覺得點解要咁樣呢？(你都唔化嘅！)我真係唔化㗎，化咗我可以肯定唔會再坐喺度﹗」 《晴朗》fb成另一戰場 盧覓雪言論一出，有網民到《在晴朗的一天出發》的fb專頁留言，指泥鯭的言論包含粗口，不是單純批評而是攻擊，亦有人認為時下很多人說話時都會粗口夾雜，其實泥鯭的言論沒有不妥。當然有更多網民認為《晴朗》主持似是撐泥鯭，紛紛批評他們的內容欠妥。只是出po數小時，已經有過千留言，各持雙反意見，使專頁頓成另一戰場。