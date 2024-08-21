目黑蓮健康亮紅燈累新劇停播 Snow Man變陣演出直播節目

27歲日劇男神目黑蓮近年吃香藝能界，更被事務所捧做師兄木村拓哉的接班人，不過目黑蓮今日卻爆出因健康問題叫停工作，連帶他所屬的9人男團Snow Man今日也要變陣改以8人姿態進行直播。

消息指，目黑蓮於本月15日起因身體不適已全面停工，目前專心休養，其健康狀況正逐漸恢復，預計將回歸幕前的工作崗位，不過Snow Man今晚(21日)的YouTube直播節目《與Snow Man共度夏日的一天》，目黑蓮仍會缺席；今日，Snow Man官方X帳號出post，公布今晚直播將由其餘8位成員向井康二、佐久間大介、宮舘涼太、岩本照、Raul、渡邊翔太、深澤辰哉、阿部亮平參與演出，目黑蓮因健康問題未能出席。