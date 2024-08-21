目黑蓮健康亮紅燈累新劇停播 Snow Man變陣演出直播節目

27歲日劇男神目黑蓮近年吃香藝能界，更被事務所捧做師兄木村拓哉的接班人，不過目黑蓮今日卻爆出因健康問題叫停工作，連帶他所屬的9人男團Snow Man今日也要變陣改以8人姿態進行直播。
消息指，目黑蓮於本月15日起因身體不適已全面停工，目前專心休養，其健康狀況正逐漸恢復，預計將回歸幕前的工作崗位，不過Snow Man今晚(21日)的YouTube直播節目《與Snow Man共度夏日的一天》，目黑蓮仍會缺席；今日，Snow Man官方X帳號出post，公布今晚直播將由其餘8位成員向井康二、佐久間大介、宮舘涼太、岩本照、Raul、渡邊翔太、深澤辰哉、阿部亮平參與演出，目黑蓮因健康問題未能出席。
前身尊尼事務所的STARTO ENTERTAINMENT亦發聲明，指目黑蓮自8月15日起因身體不適開始休養，在醫生建議下已經度過療養期，目前開始回復狀態，最後公司也對於此次事件給相關人士帶來的不便與擔憂，深表歉意。
目黑蓮前年憑催淚劇《silent》奠定圈中地位，富士電視台再起用他擔正的全新「月9」重頭劇《海的開始》於上月開播，目黑蓮挑戰年輕單親爸爸角色，可是他近期身體響起警號，影響了《海的開始》之拍攝進度，導致下星期一(8月26)的第九集也要延至9月2日播出，而下周一同時段將改播由古川琴音夥池松壯亮主演、《海的開始》特別編。