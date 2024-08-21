熱門搜尋:
郭嘉駿 Chiikawa 自助餐優惠 宇多田光 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-21 17:17:48

目黑蓮健康亮紅燈累新劇停播 Snow Man變陣演出直播節目

分享：
目黑蓮身體不適正停工休養，將缺席Snow Man今晚的直播節目。

目黑蓮身體不適正停工休養，將缺席Snow Man今晚的直播節目。

27歲日劇男神目黑蓮近年吃香藝能界，更被事務所捧做師兄木村拓哉的接班人，不過目黑蓮今日卻爆出因健康問題叫停工作，連帶他所屬的9人男團Snow Man今日也要變陣改以8人姿態進行直播。

消息指，目黑蓮於本月15日起因身體不適已全面停工，目前專心休養，其健康狀況正逐漸恢復，預計將回歸幕前的工作崗位，不過Snow Man今晚(21)YouTube直播節目《與Snow Man共度夏日的一天》，目黑蓮仍會缺席；今日，Snow Man官方X帳號出post，公布今晚直播將由其餘8位成員向井康二、佐久間大介、宮舘涼太、岩本照、Raul、渡邊翔太、深澤辰哉、阿部亮平參與演出，目黑蓮因健康問題未能出席。

adblk5
目黑蓮深受廣告商歡迎，更成為新一代日劇男神。 目黑蓮近年廣告合約接踵而至，被封為木村接班人。

前身尊尼事務所的STARTO ENTERTAINMENT亦發聲明，指目黑蓮自815日起因身體不適開始休養，在醫生建議下已經度過療養期，目前開始回復狀態，最後公司也對於此次事件給相關人士帶來的不便與擔憂，深表歉意。

目黑蓮前年憑催淚劇《silent》奠定圈中地位，富士電視台再起用他擔正的全新「月9」重頭劇《海的開始》於上月開播，目黑蓮挑戰年輕單親爸爸角，可是他近期身體響起警號，影響了《海的開始》之拍攝進度，導致下星期一(826)的第九集也要延至92日播出，而下周一同時段將改播由古川琴音夥池松壯亮主演、《海的開始》特別編。

事務所STARTO ENTERTAINMENT今日發聲明，指目黑蓮從8月15日起因身體不適開始休養。 27歲日劇男神目黑蓮近年吃香藝能界。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 