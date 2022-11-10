目黑蓮演技爆發獲封木村接班人 主演大熱劇《silent》香港上架

由「木村接班人」目黑蓮與日劇界新一代姐仔川口春奈合演催淚日劇《silent》，甫開播便創下串流平台的網上播放紀錄，而香港觀眾現可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。
秋冬最催淚日劇
《silent》被喻為今年秋冬最催淚日劇，講述青羽紬（川口春奈飾）和高中同學佐倉想（目黑蓮飾）在高三那年正式交往，看似甜蜜的關係卻在悄無聲息間一觸即碎，因為佐倉想不幸罹患「年輕突發型雙耳感覺神經性聽力喪失」，他在畢業後以一則短訊向女友提出分手，隨後更斷絕所有聯絡。八年後，紬漸漸走出情傷，身邊的那個人也換上高中摯友戶川湊斗（鈴鹿央士飾），她更在東京重遇舊情人想，更得知當年被分手的理由，令紬的內心產生動搖，發展出三角關係。
取景地變打卡熱點
目黑蓮為了演活失聰角色，開拍前也特地苦練手語，劇中多場無聲喊戲更被觀眾大讚虐心，獲稱演技大爆發。受到《silent》大熱影響，劇集出現的取景地即成為打卡熱點，例如在第二集中，目黑蓮和川口春奈在「代田富士見橋」重遇，卻只能用手語對話，該場地原本是當地人才知道的富士山鄰近景點，近日因劇集爆紅而讓小區登上熱搜。要知道疫情肆虐，日本流行國內旅遊，所以引來不少當地劇迷前往拍攝地朝聖，由於世田谷代田站是該劇的主要取景地，故在川口春奈代言的地產網站「LIFULL HOME’S」上，該處成為近期查詢升幅最高區域。