目黑蓮《silent》班底打造催淚劇《海的開始》 挑戰單親爸爸夥拍有村架純

日本男團Snow Man的人氣成員目黑蓮，憑大熱劇《silent》奠定其令和催淚男神之地位。目黑蓮今年再度攜手《silent》製作班底，為全新富士月9劇《海的開始》挑戰年輕單親爸爸角色，該劇昨晚已在日本首播，第一集錄得8%收視，超越同時段前4作的開播成績。

《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）在大學時和同學南雲水季（古川琴音飾）交往，卻在畢業前夕慘被分手。七年後，夏與女友百瀨彌生（有村架純飾）過着幸福快樂的生活，某天他卻收到大學友人的聯絡，得知前女友去世的消息。夏在葬禮上遇見了水季的女兒「海」（泉谷星奈飾），並從對方母親口中得知孩子的父親竟是自己！海的出現讓夏和彌生的人生漸生變化，他也開始思考水季和海在這七年間的生活。