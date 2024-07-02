目黑蓮《silent》班底打造催淚劇《海的開始》 挑戰單親爸爸夥拍有村架純

日本男團Snow Man的人氣成員目黑蓮，憑大熱劇《silent》奠定其令和催淚男神之地位。目黑蓮今年再度攜手《silent》製作班底，為全新富士月9劇《海的開始》挑戰年輕單親爸爸角色，該劇昨晚已在日本首播，第一集錄得8%收視，超越同時段前4作的開播成績。
《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）在大學時和同學南雲水季（古川琴音飾）交往，卻在畢業前夕慘被分手。七年後，夏與女友百瀨彌生（有村架純飾）過着幸福快樂的生活，某天他卻收到大學友人的聯絡，得知前女友去世的消息。夏在葬禮上遇見了水季的女兒「海」（泉谷星奈飾），並從對方母親口中得知孩子的父親竟是自己！海的出現讓夏和彌生的人生漸生變化，他也開始思考水季和海在這七年間的生活。
主演月9圓夢
日劇《海的開始》由《silent》編劇生方美久和導演風間太樹聯手打造，並起用目黑蓮擔任男主角月岡夏，三人早於《silent》結緣，默契更勝從前，目黑蓮也表示幕後團隊非常了解自己：「月岡夏是一個我能自然地產生共鳴的角色，我們從撰寫劇本初期就進行了很多討論，當然我和角色的感受和言行略有不用，但是我很期待我能創造出新的角色。」提到首度擔正月9，目黑蓮也感性表示一圓兒時夢想：「20歲的我還未出道，當時我在想我是否應該繼續落去。為了激勵自己，我在夢想筆記本寫上目標，其中一個就是『主演月9』，現在就像做夢一樣。」
最紅童星擔正
除了目黑蓮首為人父令人期待，劇中飾演目黑蓮「女兒」的童星泉谷星奈同樣備受關注，她曾演出多部電視劇和廣告，屬當前最受矚目的童星之一。由於「海」與劇名《海的開始》有直接關係，所以製作團隊在全國各地進行了漫長的試鏡，製作人村瀨健選中泉谷後直言：「我想我幾乎見過這一代所有童星，但我認為泉谷是唯一能夠扮演海的人，我也急不及待地想看看目黑蓮如何扮演一名父親！這個夏天，大家能夠沉浸在這個親子和家庭的故事中。」夏季月9日劇《海的開始》於今日起逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可免費緊貼收看。