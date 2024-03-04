直播轟假新聞 布斯韋利士妻：農場文章嚇怕公眾(有片)

荷李活68歲男星演員布斯韋利士(Bruce Willis)，其47歲妻子Emma Heming Willis近日通過個人IG，澄清有關其夫健康狀況的虛假報道。Emma在IG上表示：「假新聞告訴我，我的丈夫不再快樂，但這與事實相差甚遠。我認為寫這些愚蠢新聞與標題的人，必需停止嚇唬公眾。」

Emma進一步表示：「我們不應該嚇唬公眾，讓他們認為一旦被診斷出患有認知障礙症相關疾病，人生一切都完了。在我丈夫患上認知障礙症後，我們一家人的經歷卻完全相反。確實，有時候會悲傷，但亦是人生的新篇章。一個階段的開始了。充滿了愛、充滿了聯繫、充滿了歡樂、充滿了幸福。」她又稱：「這就是我們現在的處境。所以停止這些愚蠢的標題。這些愚蠢的農場文章會嚇怕公眾。停止吧。這裡沒有甚麼可看的。」

布斯韋利士早前宣布被診斷出患有認知障礙症(一種影響語言和理解能力的腦部疾病)後，他於2022年3月退休。一年後，他的家人透露，他的失語症已發展為失智症。布魯斯威利斯受疾病影響，他需要大約1至3分鐘時間，才認出過往認識的朋友和家人，雖然他並非完全不能說話，但已經無法閱讀。

布斯韋利士2007年通過電影《完美陌生人》認識了比自己小24歲的Emma，並於2009年3月與她結婚。兩人育有兩位女兒，而他與前妻狄美摩亞(Demi Moore)育有3位女兒，一家人經常一起聚會。