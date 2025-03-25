直播靈接觸｜前女團成員揭許瑋甯拍戲請鬼上身 肥媽最後一集登場談與過世老公仍有「接觸」

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的靈異直播節目《直播靈接觸》，今晚（25日）將播出本季最後一集，兩季共播映71集，而昨晚主題為「娛樂圈的靈異八卦」，請來前台灣女團成員Joyce擔任嘉賓，分享台灣知名藝人的靈異經歷，雖然部份姑隱其名，但身份已呼之欲出。

該集節目上，Joyce一來就驚爆有位非常進取的台灣女藝人，為演好角色竟然請鬼上身，她說︰「真係好佩服呢位前輩，因為佢要演撞邪，拍攝時拍咗好多次，導演都話唔得，跟住佢就自己講『如果你哋喺附近，就上我身啦』，之後真係一take過完成。」接住Joyce揭曉所講的女星為許瑋甯，拍攝電影為《紅衣小女孩》。此片在東南亞上映時大受歡迎，許瑋甯亦憑此片爆紅，亦為她贏得當屆台北電影節最佳女主角獎。不過許瑋甯亦要付出代價，事後她有頗長時間陷入混沌狀態。