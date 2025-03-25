直播靈接觸｜前女團成員揭許瑋甯拍戲請鬼上身 肥媽最後一集登場談與過世老公仍有「接觸」

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的靈異直播節目《直播靈接觸》，今晚（25日）將播出本季最後一集，兩季共播映71集，而昨晚主題為「娛樂圈的靈異八卦」，請來前台灣女團成員Joyce擔任嘉賓，分享台灣知名藝人的靈異經歷，雖然部份姑隱其名，但身份已呼之欲出。
該集節目上，Joyce一來就驚爆有位非常進取的台灣女藝人，為演好角色竟然請鬼上身，她說︰「真係好佩服呢位前輩，因為佢要演撞邪，拍攝時拍咗好多次，導演都話唔得，跟住佢就自己講『如果你哋喺附近，就上我身啦』，之後真係一take過完成。」接住Joyce揭曉所講的女星為許瑋甯，拍攝電影為《紅衣小女孩》。此片在東南亞上映時大受歡迎，許瑋甯亦憑此片爆紅，亦為她贏得當屆台北電影節最佳女主角獎。不過許瑋甯亦要付出代價，事後她有頗長時間陷入混沌狀態。
已故鞋痴台星不信邪
Joyce又提到有位剛過身的台灣前輩女藝人，生前很喜歡收藏鞋，她續說︰「佢嘅鞋多到博物館咁，有玄學老師事後講，女人係唔可以收藏咁多鞋，因為會好快『行完』你人生嘅路。」至於深受香港富豪歡迎的已故白龍王，有位台灣知名男藝人亦是善信之一。Joyce透露該男藝人有趟到泰國參拜時，未待開口白龍王即贈對方三個字「戒女色」，可惜男方最後沒有聽從，因為桃色糾紛，在娛樂圈消失了一段極長時間。
節目中，梁思浩不甘後人，提供「隱名爆」的圈中靈異傳聞，他說︰「有位女演員要喺戲入面飾演一隻妖精，拍咗好多take導演都唔收貨。最後嗰位女演員行開咗之後變咗另一個人，演出震驚全場，跳舞動作及眼神都好出色。在場工作人員都大讚佢之時，佢竟然好認真咁話『唔係我演㗎，真係唔係我演㗎』」，思浩補充該名女演員最終衝出亞洲，成為國際影后。此外，《直播靈接觸》今晚最後一集請來肥媽（Maria Cordero）擔任壓軸嘉賓，她會講述跟過世老公仍然保持「接觸」的經歷，非常感人。