直播靈接觸︱劉錫明帶鄭秀文睇八字被批一生大紅 揭塵封35年遠赴台灣之謎

由梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英(Darren)主持的靈異節目《直播靈接觸》，昨晚請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明稱，對上一次返TVB，已經是7年前，為歌唱節目《流行經典50年》任嘉賓，獻唱首本名曲《是緣是債是場夢》。而他跟思浩的淵源始於1989年，拍攝劇集《義不容情》，眨眼已經將近40年。

劉錫明透露鑽研紫微斗數、子平八字已有20多年。當時離開華星唱片，機緣下於89年新年認識一位在深水埗幫人睇八字，雙目失明的伍師傅，他說︰「當時師傅已經70嵗，佢就講我成條命，話89年係我嘅關鍵年，上半年會好差，仲特別叫我多啲陪爸爸。」不到一個月後，劉爸爸突然心臟病發撒手人寰。此事開啟劉錫明對八字的興趣，拜了伍師傅為師。之後機緣巧合下，劉鍚明帶了一位《新秀歌唱大賽》得獎師妹見伍師傅，簡單贈了兩句︰「你出年就紅，一生無大起伏。」思浩表示，該名小妹妹如今已貴為樂壇天后，是遲劉錫明一屆(第7屆)新秀得獎者。翻查資料思浩所指應為鄭秀文，參賽時只有16歲。