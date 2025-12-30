直播靈接觸｜孖生女鬼還陽靚樣示人 澳門藝人花姐談「人肉叉燒包」八仙飯店猛鬼傳說

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的TVB Plus節目《直播靈接觸》，黑白無常黃瀅仴、湯之欣繼續任小編跟網民互動。

《直播靈接觸》每到一季節目尾聲，都有「女鬼還陽」的習俗，今季的孖生女鬼「初一」李卓妍（阿雲）與「初十五」羅皓誼（Chloe）昨晚還陽。她們跟黑白無常交換位置，擔任小編的職責，在現場跟網民互動。阿雲表示能夠擔任小編一職感到興奮，她笑說︰「真係好緊張，希望大家入嚟chat room幫我打氣同傾偈，無論乜嘢留言都會覆㗎。」另一位女鬼Chloe就話參加這個節目，令自己獲益良多，她說︰「學到嘢仲好好玩，有幾次化完女鬼妝之後，工作人員都分唔到我哋，可以去玩猜猜我是誰。」