直播靈接觸｜宣布添食十集 「萬能泰斗」阮兆輝現身大談粵劇界靈異事

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的TVB Plus靈異節目《直播靈接觸》，昨晚播出的第17集甫開始，梁思浩即興奮宣布節目會添食多十集，Jojo聞言即開心說：「可以袋多十集人工。」昨晚一集，請來粵劇界大前輩、有「萬能泰斗」美譽的阮兆輝擔任嘉賓，分享粵劇界風俗及靈異事件，當中包括拜華光師傅的由來、神箱及祭白虎的禁忌，與神功戲及盂蘭節的不同等，思浩更補充指輝哥能夠親臨節目、全靠馮寶寶幫忙聯絡及安排。

輝哥指確是有女性不能坐神箱的習俗：「就算男人做花旦都唔坐得，同埋坐咗上去唔可以踢腳。」對於被追問盂蘭節是否會留一行空櫈給「朋友仔」，輝哥對此澄清謂：「第一行畀鄉紳父老坐嘅。」指確有神功戲的存在：「神功戲畀神嘅，神祐咗你一年，我哋咪做做戲畀佢睇咯，呢啲叫人神共樂。仲有一個原因算畀積聚番個鄉情，有啲觀眾真畀好遠咁由外國返番嚟。」輝哥又解釋指戲班通常比入場時間早很多做「祭白虎」，是為免有新入行的不知禁忌壞了儀式：「以前好多人唔主張去睇，話好大殺氣呀， 唔好睇。其實祭白虎係（用嚟）劈除邪魔妖道，都係求平安啦。我哋咪祭白虎之前係唔講嘢，最多點吓頭，冇話叫人，只要我哋開咗個神箱、搬咗（華光）師傅出嚟，一裝好香、點好蠟燭後唔准講嘢架喇。」輝哥笑指「玄壇咁嘅樣」正是來自祭白虎中的黑臉角色，輝哥續指演黑臉連化妝程序都有講究：「我哋一般化咗妝至穿戴，唯一做黑面要先穿戴好晒至去化妝，因為化咗妝之後就唔准照鏡。」