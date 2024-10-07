直播靈接觸︱梁思浩為拍宣傳片 逾30度曝曬扮地獄使者 話喊就喊嚇親Jojo Darren

由梁思浩(村長)夥拍黃紫恩(Jojo)、黃耀英(Darren)等，主持的王牌靈異節目《直播靈接觸》，上一輯播出時大獲好評，更由原先19集加碼至29集，欲罷不能。最後一集中思浩已埋下伏線，不排除推出第二輯。事隔不到半年，新一季《直播靈接觸》已定於10月21直播。
《直播靈接觸》上星期五首條10秒宣傳短片曝光，陰森的灰白底色，簡單配上三張背影及宣傳字句「拾。貳壹(10月21日)」及主題「再入輪迴」。而今日播出的40秒長版意境更高，全黑打扮的村長、Jojo、Darren，緩緩登上一條長樓梯，到底他們是「地獄嚟嘅使者，定係神仙嘅化身？無人知」，只是他們回眸一望的眼神，令人不寒而慄，一隻蝴蝶在思浩手上由死到生，配上思浩的讀白︰「死亡你怕唔怕？有人話生死交替無始無終，你信唔信呢個世界有輪迴呀？生來死去，死去生來，如果死亡只係另一個生命開始。有離開自然就有回來……」對應今輯主題「輪迴」。
短片中3位主持極盡冷酷的能事，但當日在將軍澳電視廣播城的古裝街。三人全黑打扮，一身戲服密不透風，加上氣溫逾30度，只見思浩手提小風扇不離身。當中有段小插曲，導演及攝影師要求思浩幻想蝴蝶在手中死而復生，比喻輪迴往復。起先二人擔心思浩不能在短短10秒中落淚，思浩反過來取笑二人︰「導演同攝影師可能太年輕，已經忘記咗我係拍電視劇出身。10秒流淚對我來說，易如反掌。」