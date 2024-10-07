直播靈接觸︱梁思浩為拍宣傳片 逾30度曝曬扮地獄使者 話喊就喊嚇親Jojo Darren

由梁思浩(村長)夥拍黃紫恩(Jojo)、黃耀英(Darren)等，主持的王牌靈異節目《直播靈接觸》，上一輯播出時大獲好評，更由原先19集加碼至29集，欲罷不能。最後一集中思浩已埋下伏線，不排除推出第二輯。事隔不到半年，新一季《直播靈接觸》已定於10月21直播。

《直播靈接觸》上星期五首條10秒宣傳短片曝光，陰森的灰白底色，簡單配上三張背影及宣傳字句「拾。貳壹(10月21日)」及主題「再入輪迴」。而今日播出的40秒長版意境更高，全黑打扮的村長、Jojo、Darren，緩緩登上一條長樓梯，到底他們是「地獄嚟嘅使者，定係神仙嘅化身？無人知」，只是他們回眸一望的眼神，令人不寒而慄，一隻蝴蝶在思浩手上由死到生，配上思浩的讀白︰「死亡你怕唔怕？有人話生死交替無始無終，你信唔信呢個世界有輪迴呀？生來死去，死去生來，如果死亡只係另一個生命開始。有離開自然就有回來……」對應今輯主題「輪迴」。