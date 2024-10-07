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娛樂
2024-10-07 17:12:32

直播靈接觸︱梁思浩為拍宣傳片 逾30度曝曬扮地獄使者 話喊就喊嚇親Jojo Darren

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思浩曝晒下拍宣傳片。

思浩曝晒下拍宣傳片。

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由梁思浩(村長)夥拍黃紫恩(Jojo)、黃耀英(Darren)等，主持的王牌靈異節目《直播靈接觸》，上一輯播出時大獲好評，更由原先19集加碼至29集，欲罷不能。最後一集中思浩已埋下伏線，不排除推出第二輯。事隔不到半年，新一季《直播靈接觸》已定於1021直播。

《直播靈接觸》上星期五首條10秒宣傳短片曝光，陰森的灰白底色，簡單配上三張背影及宣傳字句「拾。貳壹(1021)」及主題「再入輪迴」。而今日播出的40秒長版意境更高，全黑打扮的村長、JojoDarren，緩緩登上一條長樓梯，到底他們是「地獄嚟嘅使者，定係神仙嘅化身？無人知」，只是他們回眸一望的眼神，令人不寒而慄，一隻蝴蝶在思浩手上由死到生，配上思浩的讀白︰「死亡你怕唔怕？有人話生死交替無始無終，你信唔信呢個世界有輪迴呀？生來死去，死去生來，如果死亡只係另一個生命開始。有離開自然就有回來……」對應今輯主題「輪迴」。

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拍攝當日思浩要小風扇不離身。 JoJo、Darren，再與思浩合作主持直播節目。 JoJo、Darren，再與思浩合作主持直播節目。

短片中3位主持極盡冷酷的能事，但當日在將軍澳電視廣播城的古裝街。三人全黑打扮，一身戲服密不透風，加上氣溫逾30度，只見思浩手提小風扇不離身。當中有段小插曲，導演及攝影師要求思浩幻想蝴蝶在手中死而復生，比喻輪迴往復。起先二人擔心思浩不能在短短10秒中落淚，思浩反過來取笑二人︰「導演同攝影師可能太年輕，已經忘記咗我係拍電視劇出身。10秒流淚對我來說，易如反掌。」

思浩侃侃而談，氣氛時而輕鬆、時而詭秘。 各師傅在會上分享故事。 翡翠台《通靈之王》第一、二季冠軍，(左起)羅泳嫻及楓燧。

 

梁梁思浩 《直播靈接觸》
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