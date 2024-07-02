直播靈接觸｜梁思浩親揭2013年與翁美玲冥婚真相 相隔11年公開向湯鎮業道歉

由梁思浩、黃紫恩Jojo及黃耀英主持節目《直播靈接觸》，昨晚播出第20集的主題是「冥婚」，請來六壬師傅陳理一道長現身說法。為配合「冥婚」主題，節目長駐的「女鬼」特意換上新娘裝，而在節目甫開始，思浩重提2013年與已故藝人翁美玲舉行冥婚的事件，他說：「今次唔係我第一次做冥婚主題，以前喺友台都做過，友台為咗要搞啲噱頭，同記者講我會同一個已故藝人冥婚，搞到好大件事。」思浩相隔11年鄭重澄清：「由此至終都冇呢件事，係（友台）當時高層度出嚟搞噱頭，等大家留意個節目。」當年有線電視節目《怪談》，指梁思浩計劃跟離世多年的翁美玲舉行冥婚，惹來各界批評，指他不尊重死者，思浩在昨晚節目中亦自爆被翁美玲生前男友湯鎮業鬧爆，他在節目公開道歉：「好希望有機會同 你講唔好意思，我亦想將呢件事真相話畀你聽，湯鎮業先生，我欠你一個道歉，對唔住，知道你當時好嬲，我只可以講當時人在江湖身不由己。」

陳理一道長為大家講解冥婚的歷史和習俗，陳道長分享一單冥婚案例：「有一 對情侶搵我，男方話自己畀鬼搞，晚晚冇得瞓，被捏頸同推落床，後尾查出嚟 原來係佢上世嘅女朋友，戰亂時男方死咗之後投咗胎，但女方就繼續停留喺 度。」後來陳道長幫男事主和女鬼進行冥婚儀式，但事件仍未解決，他說： 「原來佢（女鬼）覺得冇正式娶佢入門，最後男事主要拎個神主牌返屋企，擺 床頭櫃陪神主牌瞓三日三夜。」原來死後亦有搞「離婚」，陳道長分享一單案例，他說：「有個壞男人成日打老婆，又成日拎自殺要脅攞錢，有次真係玩大 咗自殺死咗，之後佢不斷搞女事主，最後要搞分梳儀式先Settle咗件事。」陳道長還公開分梳儀式當日的靈異照片，在燒祭品時明顯見到火中有男事主的嬲 爆樣，非常嚇人！