直播靈接觸｜樊亦敏揭乩童身份親授轉運大法 女友人險墮「性交轉運」騙局

TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚（3日）播出的第13集主題是「因果報應」，邀得「三太」樊亦敏（Amy）擔任嘉賓。原來樊亦敏除了是「入道弟子」，亦是「乩童」，曾參與不少扶乩儀式，並主要負責抄寫乩文。 原來係「入道弟子」 樊亦敏在節目中展示了曾收過的乩文，主持梁思浩一看便指出其中一份乩文揭示了「疫情」相關信息。Amy還分享了不少參與扶乩儀式的親身經歷，笑言為了迎合接收乩文者，曾目擊祖師以文言文及英文出乩文，亦試過遭祖師訓話。除了扶乩見聞，Amy還分享了不少靈異經歷，她透露身邊不時出現「朋友仔」，他們更很樂意代勞「熄電視」或「熄燈」，並透露：「嗰晚我喺酒店睇你（思浩）食火嗰集，睇睇吓突然全間房嘅燈熄晒，電視機冇熄到，原來係好多朋友仔一齊睇緊。其實我喺自己屋企都試過，有次我講緊電話、睇緊個節目，我就話如果我唔使行埋去熄電視就好喇，點知3秒就熄咗個電視，然後我話我未睇完，你可唔可以開番呢？佢就自己開番。」

離世朋友報夢道別 之後樊亦敏又分享了已離世朋友報夢道別的故事，她說：「我唔係第一次夢到呢啲事情，嗰日我夢見一個老人家同後生仔，師傅話佢哋係嚟睇吓我同我講再見。嗰位老先生，佢走（離世）時我有出份力，但反而後生嗰個，我諗嚟諗去諗唔到係邊個。」之後Amy終於想起該名後生仔是曾在另一家公司拍劇時合作過的，並謂最後在另一名曾在該公司工作的前同事幫忙下，找回與該名後生仔的相關記憶。「我哋合作得好愉快，但突然間個男仔冇再出現，原來佢腦Cancer走咗。」人脈廣博的Amy，還分享一則來自世叔伯身邊朋友、與動物靈有關的靈異經歷：「有位Uncle A ，佢本身高大靚仔，事業都算有成，但有日打牌發現佢個樣好暗灰，佢就話自己睇極醫生都睇唔好，個身好痕好痕、啲皮膚𢱑完會有一撻撻黑色嘢。跟住佢開始消瘦，皮膚開始爛同流膿，後期仲差到甩指甲同完全瞓唔到，因為郁一郁都好痛。」Amy續指Uncle A後來經師傅指點，揭發其年輕及上一世曾殘殺不少生靈，故今世被怨靈纏著，化解方法除了誠心懺悔，還必須找來前世被他殺過的人求得原諒：「師傅話佢後面好多唔同嘅靈魂，包括執念好重嘅動物靈，要道化好難，有啲已經成妖。至於前世殘殺過嘅人，首先要睇吓佢哋會唔會原諒佢；好神奇地，呢個人原本所在地條村嘅師傅，搵番到晒呢啲人今生轉生咗叫咩名，當中有啲人肯和解，有啲話唔會原諒，因為覺得冇必要。」