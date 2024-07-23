直播靈接觸｜節目紅衣女鬼現真身 王晶自揭「前生冤孽」講緊邱淑貞？

TVB Plus(82台直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚播出一集主題是「電影圈靈異事件」，請來嘉賓導演王晶及奇門遁甲張芯熏師傅現身說法。昨晚一集，王晶擔任嘉賓，他入行多年拍過不少類型電影，當中包括鬼片，他自爆一個拍鬼片原因，笑說︰「鬼片成本低效益大，好多人鍾意睇，我哋乜嘢收得就拍，蝕本機會低。」梁思浩提到王晶講過曾被已故動作巨星傅聲亡靈纏身，王晶解釋話︰「嗰時拍《花心大少》同阿叻、汪禹、傅聲好老友，成日一齊玩。傅聲撞車出事時仲拍緊我套新戲，拍咗7日。」之後王晶打算請教一位玄學女師傅，如何處理未拍完的電影，豈料傾了幾句之後就被師傅打發走。事後有友人向王晶表示「師傅話傅聲跟住你，仲滿面鮮血」，王晶心諗難度好友有事要交托，但再想深一層認為不可信，他表示有見過傅聲最後一面，無面部傷痕︰「一樣咁靚仔，點會滿面鮮血啫。」節目中，主持梁思浩提到跟已故鬼才黃霑合作主持《城市追擊》，茶餘飯後霑叔慨嘆前世冤孽，王晶不諱言亦遇到類此情況︰「我會覺得其實係『前生冤孽』，因為我其實好有原則、好硬頸嘅人。但為咗某個人，覺得就算犧牲一切，放棄底線都值得。」他直言這位女星是自己前生冤孽。

梁思浩追問是否願意為對方放下一切時，王晶直言︰「我相信都放下咗好多。」王晶最後覺醒因為霑叔前車可鑒，他說︰「霑叔嘅例子係一塊鏡警醒咗我，我醒係因為睇到佢，霑叔咁叻都咁樣，我冇佢咁叻，所以我早啲放手，當然點都會痛。」王晶縱橫演藝圈數十年，合作過的女藝人稱為「晶女郎」，當中有不少傳過緋聞，有網民估計他所指前世冤孽就是昔日舊愛邱淑貞。

彭翔翎圓演藝夢扮鬼扮馬

此外，節目另一亮點是「纏繞」多時；經常在《直播靈接觸》節目中出現的紅衣女鬼終於現真身。網民一直關注這位女鬼真實身份，有人估是港姐出身的陳懿德，謎底打開女鬼是藝人彭翔翎。梁思浩表示因為女鬼「表現」出色，所以還陽三日，並接替放假的黃紫恩(Jojo)擔任主持。彭翔翎出場時講到扮鬼感受，她說︰「多謝觀眾，全靠你哋留意紅衣女鬼角色，得到你哋鼓勵我先有得『還陽』。」她表示做女鬼可以一邊聽住節目進行，一邊加插動作增加節目氣氛，感覺非常好。彭翔翎登場後吸引大批網民讚靚女，有留言表示「女鬼默默做好自己本份，努力得到回報」、「超鍾意紅衣女鬼」、「加集數」、「做長壽節目」。彭翔翎加入無綫接近8年，一路以拍劇為主，今趟是首次擔任主持。