直播靈接觸｜肥媽替天主教亡夫做破地獄完夢 人鬼情未了依然「噓寒問暖」

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚（25日）播出最後一集，請來肥媽Maria Cordero擔任壓軸嘉賓，主題為「中年好驚陰」。昨晚節目一開始梁思浩便感激觀眾及網民支持，並宣布未夠一年時間，留言數目已超過一百萬，成績亮麗。肥媽接着登場，她提到丈夫施曉洋離世前最後一段日子，他曾吩咐肥媽要為自己燒金銀衣紙，她說︰「臨走前佢話『雖然我天主教嘅，驚無錢使。我有一日走，你記得燒嘢畀我』所以做足儀式，破地獄都做齊，仲燒咗架紙紮Harley Davidson、Kawasaki電單車、四驅車，全部一比一。另外仲有球拍、樂器，全都係佢生前嘅興趣同嗜好。」

肥媽替天主教亡夫做破地獄完夢 肥媽表示跟丈夫的愛很真摯，希望能替對方多做點事。在頭七回魂夜當晚，肥媽預備了丈夫最愛的提子包及叉燒飯，她說︰「第二日個麵包無咗一啖，令我覺得老公喺我身邊。」她形容丈夫像沒有離開般，在身旁守護自己，就好似有趟天氣很冷，房中兩部冷氣忽然開動，肥媽認真的說︰「我知係老公，跟住我話『唔好玩嘢呀』。」事後才知是丈夫希望啟示肥媽要保留相機、鏡頭給孫女。肥媽又透露丈夫雖已離世近5年，但二人仍然存在「聯系」。她笑言但凡在家中有什麼物件找不到時，只要憑空喝一聲，該物件就會輕鬆找到，非常神奇。