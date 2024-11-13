直播靈接觸｜袁鳳瑛自揭10年前患癌修行續命 「吹簫萍」夏志珍仆落樓梯險死？

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚（12日）主題「前世今生」，今集嘉賓是曾為電影《天若有情》唱出主唱曲的袁鳳瑛（Shirley），而她本人亦帶住前世記憶來到今生，同場還有特別嘉賓鬼后關寶慧。

節目一開始Shirley便講到自身靈性高，2、3歲起便聽到及嗅到靈體的氣味。最特別是夢到前世，她說︰「成日發夢見到唔同嘅人男女都有，有財主、model或者大老倌，唔同時空，會知道嗰個就係自己，做緊唔同嘅嘢。」最特別是記得有一世身為道士，由於太執着傷害不少眾生，結下不少怨。目前從事德育及演藝教育的Shirley，印象最深刻是有趟被一名準備上堂小孩襲擊︰「媽咪帶囡囡嚟上堂，本來好活潑嘅小朋友，忽然含住一泡眼淚，一鎚打落我個鼻，嚇到媽咪好驚，我知就係前世嘅怨。」最後完成課堂，該名小朋友反過來攬住Shirley不捨得走，她欣慰表示︰「過去結咗嘅怨，今世修補返。」袁鳳瑛在節目中透露原本壽元已盡，全靠修行「續命」，她補充說︰「自細好多病痛，爹哋媽咪攞我八字去算，所有算命（師傅）都話算唔到我條命，其實我係好短命嘅。因為修行所以轉化咗。」袁鳳瑛又初次透露2014年一覺醒來，胸部痛且有三處硬塊，她心想「應該時辰到」。她照X-ray時一如所料胸前有三點癌腫瘤，但腫瘤細胞有別於一般，最後癌細胞於七日後消失，Shirley歸功於修行，並以「先天定格局，命轉皆有人」概括。梁思浩即場表示都是首次知道這個消息︰「多謝你對我嘅信任，第一次公開講2014年患癌。」