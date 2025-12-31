直播靈接觸｜鄧兆尊孖「鬼后」關寶慧任客席主持 梁思浩造訪日本猛鬼勝地同鬼講數

昨晚主題為「最後的靈接觸」，請來關寶慧、鄧兆尊兩位嘉賓，兼任客席主持，目的是帶出神秘嘉賓的身份。謎底揭曉壓軸登場的終極嘉賓，正是村長梁思浩；節目中，播出梁思浩於1982年15歲入行的片段，由首部劇集《城市故事》中的「洗米華」、到之後的《義不容情》、《壹號皇庭V》及綜藝節目扮鬼扮馬演出。

兒時發宏願

節目中，梁思浩被問到改變一身的靈異經歷，他講到8、9歲時的遭遇，當時家中出現狀況，徬徨無助下行經旺角一座廟，神像透出亮光，那一刻思浩似受到感召，隨即下跪說︰「菩薩，我無路行喇，你畀條路行下啦。」從那時開始，思浩便覺得有神靈指引，開始拍廣告、電視劇，生活得到改善。當講到最近一趟印象深刻靈異經歷時，就講到近日出席一位男藝人喪禮遭遇，他說︰「拜祭完我對住遺照問『有咩想講呀，講嚟聽下啦？』佢真係同我講喎，第一句就係粗口同生前一樣。」大意是鬧老婆祭品中沒有放香煙。思浩轉告對方太太，起先她還表示已放了兩包，最後才發覺香煙被人拿走，自此思浩可以跟靈魂溝通的事便傳了開去。