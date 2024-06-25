直播靈接觸｜鄧兆尊紅顏知己登場 Nana示範請狐仙上身

香港電視史上首次

Nana自言16歲開始便見到靈體，她說：「我以前住嗰間屋，有個女仔上吊死，當時我唔知㗎，我聽到拖鞋聲，佢過嚟拍我膊頭話：『你瞓覺啦，我唔會傷害你。』佢咁樣一講，我自己都好驚！」昨晚一集節目，播出Nana示範請仙上身的兩條影片，更是香港電視史上第一次！第一段影片，陳師傅先上香稟神，Nana之後飲下符水，伴隨着薩滿鼓奏響，Nana並慢慢進入狀態，陳師傅問到：「邊位仙家到咗？」Nana 以普通話並夾雜「仙話」說：「地府的、天道的、地下，全都在。」陳師傅請求黃家（即黃鼠狼仙家）出來，惟 Nana 說：「不能亂說話，不能洩露太多天機，造因果，背因果，不能說。」有位善信請求被仙家上身的Nana解答疑難，雖然黃家沒有上到Nana身，但另一路仙家「鬼仙」卻上了Nana身，並講出該善信未曾透露過的家事！之後另一條片段，Nana和陳師傅的男徒弟齊齊請來狐仙上身，怎料被狐仙上身的兩人瘋狂鬥嘴，陳師傅事後解釋：「今次仙家已經叫畀面，平時會同我啲徒弟郁手郁腳，打交都有，動物仙同請師公唔同，動物仙可能因為要爭地盤，所以比較真性情。」思浩笑問和兆尊有爭拗時會否請仙家上身？Nana坦言：「我唔會同佢嘈，以前冇仙家可能會同佢嘈，自從有咗仙家之後，佢發脾氣我嘴巴就會封住。」

