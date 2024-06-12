直播靈接觸︱鄧浩光 胡慧冲上談拍劇撞鬼 尼泊爾買面具回港「領嘢」

八、九十年代男神鄧浩光(Anthony)和泰國通胡慧冲(Roger)，現身TVB Plus(82台)首個靈異直播時節目《直播靈接觸》，與主持梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英等，分享靈異經歷。 62歲的Anthony，近20年未有現身無綫節目，其身形比以往清瘦不少，有網友讚他有型有款，靚仔樣依然。思浩透露與Anthony相識時，當時Anthony的手部受了傷，Anthony首度在節目開腔談及此事，他說：「今次係第一次講，呢件事一直擺喺心入面，1989年時我喺友台第一次拍電視劇，劇情係講我做警員要追一架車，當時凌晨兩、三點喺火炭一個停車場拍。」Anthony指事前多次排練都十分順利，他說：「之後有個工作人員話：『勁喎，咁多Fans睇你拍嘢。』我就話冇喎，咁夜邊度會有人，我自己冇為意，之後意外真係出現咗，我俾架車撞到，撞爆咗車頭玻璃，(展示手部傷疤)隻手斷晒筋，依家隻手啲筋係隻腳趾攞筋上嚟駁番。」Anthony稱，當時幕後工作人員到醫院探他，問他是否記起當日講過見到很多人，「依家就知道唔係啦，佢話會唔會係搵替死鬼呢？」

Anthony與Roger老友鬼鬼，Roger大談與Anthony結緣的經過：「以前喺友台做writer，2年之內去咗30幾個地方，有一半係同佢去，後尾唔使寫稿俾佢，同佢講一次佢就已經可以原裝講番出嚟。」Anthony笑言：「因為佢寫稿好專一，成日玩食字，啲套路我已經知道晒，佢未寫我已經知道晒。」足見兩人默契十足。兩人曾到泰國桂河大橋拍攝節目，該處在二戰時期死了十萬多人，兩人在當地齊齊遇上靈異事件！