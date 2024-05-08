直播靈接觸｜陳慧嫻異度空間驚見嘉利大廈火災現場 Beyond成員靠「小孩」引路成生還者

由梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英主持的靈異節目《直播靈接觸》，昨晚(7日)請來香港歷史學家施志明擔任嘉賓，大談香港的都市傳聞。當中提到為人熟悉的佐敦嘉利大廈五級火、聳人聽聞的五屍命案的種種傳聞。 嘉利大廈五級火發生於1996年，導致41死80傷，為香港史上最嚴重的高樓大廈火災，節目中提到一名香港天后級女歌手，事後在一次電台訪問中提到在火災發生前，她如常去到嘉利大廈乘搭升降機回唱片公司時，升降機沒有停在公司樓層，而是停在公司的上面樓層。升降機門打開，出現在面前是一片漆黑牆壁。女歌手不以為然回到公司，事件傳開後，不少出入該幢大廈的人都表示，火災前數天有過類似經歷。

當年唱片公司寶麗金位於嘉利大廈11樓，當時旗下歌手計有譚詠麟、陳慧嫻、周慧敏、黎明等；翻查資料，陳慧嫻曾接受電台訪問談到某天搭電梯到嘉利大廈11樓的錄音室錄歌，電梯並沒有停在11樓，而是直接到達頂樓15樓。當電梯門一開，外面一片漆黑，就如被大火燃燒過一樣，當下她感到相當奇怪，本以為因裝修關係，便把電梯按回11樓。不過電梯到10樓便停止運行，她無奈只能步行樓梯到11樓，回到公司後她問其他人15樓是否在裝修，但大家都說沒有，當時她覺得很奇怪，明明自己沒有看錯，於是又回去看了一次，結果15樓的公司全部都一切如常，當下她認為或許是眼花了。殊不知三個月後，嘉利大廈便發生大火，而15樓正是重災區，活生生燒死了20多人。