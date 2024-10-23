直播靈接觸︱陳雅倫自爆經常被鬼責 已故鍾姓藝人向她通靈表白

梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英(Darren)主持的靈異直播節目《直播靈接觸》，昨晚請來性感女神陳雅倫(Ellen)任嘉賓，近年她集中當網紅開直播，有近百萬followers。今次她在節目中盡訴自少的靈異經歷，Ellen自言4、5歲起已聽到不時有聲音叫她，更經常「被鬼責」，當時年紀太少不曉驚。

Ellen又提到跟一名已故鍾姓藝人淵源，她出道時曾幫張學友拍了一首歌MV，她說︰「嗰位鍾姓藝人當時係《勁歌金曲》主持，佢介紹首歌時話『個女主角好靚㗎，呢個新女仔叫陳雅倫呀』。之後都聽到有人同我講，佢好鍾意我，直到佢走咗。」