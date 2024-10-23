直播靈接觸︱陳雅倫自爆經常被鬼責 已故鍾姓藝人向她通靈表白

梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英(Darren)主持的靈異直播節目《直播靈接觸》，昨晚請來性感女神陳雅倫(Ellen)任嘉賓，近年她集中當網紅開直播，有近百萬followers。今次她在節目中盡訴自少的靈異經歷，Ellen自言4、5歲起已聽到不時有聲音叫她，更經常「被鬼責」，當時年紀太少不曉驚。
Ellen又提到跟一名已故鍾姓藝人淵源，她出道時曾幫張學友拍了一首歌MV，她說︰「嗰位鍾姓藝人當時係《勁歌金曲》主持，佢介紹首歌時話『個女主角好靚㗎，呢個新女仔叫陳雅倫呀』。之後都聽到有人同我講，佢好鍾意我，直到佢走咗。」
Ellen自爆有趟到澳門找「神婆」睇相時，又「遇到」這位已故男藝人。當時神婆替她燒衣給祖先，忽然神婆以溫柔的語氣跟身旁的Ellen表示：「你識我㗎，我姓鍾㗎。」這是兩人第一趟接觸，之後有趟Ellen臨瞓前又聽到一把溫柔又熟悉的男人聲在耳邊說︰「Ellen我好掛住你呀。」
節目中接住出場的羅泳嫻(裸泳)師傅，運用塔羅通靈法，並根據其中一隻塔羅牌「奉獻形皇后」，判斷該名已故藝人心儀Ellen的爽朗、感性的性格，而因為她的靈異體質會引到不少男鬼埋身，該名已故藝人就在身邊保護Ellen，趕退打她主意的靈體。該名已故藝人又透過塔羅為Ellen揀對象、澄清自己離世的主因是因為抑鬱症。