直播靈接觸︱黃紫恩韓國尋薩滿女巫 陳雅倫自爆男鬼纏身 如《南洋十大邪術》真實版

梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英(Darren)等主持，TVB Plus靈異直播節目《直播靈接觸》，事隔不到半年第二季即載譽歸來，每集更會請來各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。 新一輯的《直播靈接觸》派出Jojo遠赴台灣、韓國尋幽探秘，昨晚首播一集Jojo找到韓國薩滿女巫鄭日京現身螢幕，她表示薩滿一般由家族血緣承傳或者經由得「神病」及「接神」而成為巫師。鄭日京則屬於後者，她接受訪問時透露，當年因身體無故發生痛楚，從而接受神明後成為巫師，自此成為神與人之間的橋樑。

Jojo表示，薩滿工作主要是替人祈福、治病及驅鬼。拍攝當日正好有善信因家運不濟前來求助，女巫即為她進行儀式透過舞蹈等儀式，助善信祭祀死去的祖先改運。片段中見到儀式中除祭祀用品外，還有一頭死豬，薩滿女巫手持雙刀起舞，在儀式尾聲她手持雙刀在豬身上亂砍，繼而將食物撒在豬身後進食，情況跟韓國恐怖電影《破墓》中，金高銀演的薩滿女巫舉行的儀式有9成類似，證明電影還原度極高。

直有男鬼纏身，情節仿如她拍的電影《南洋十大邪術》，想知詳情留意今晚直播有分曉。

昨晚的嘉賓除Depp師傅兩夫婦外，還有網民及觀眾非常關心的「紅衣女鬼」彭翔翎，在節目裡她「還陽」跟觀眾見面。Depp師傅為她舉行一項靈魂連結儀式，以「天語」跟彭翔翎的靈魂連結，從而知道她的前世今生。一輪薩滿儀式後彭翔翎開始描述眼前所見。 雖然昨晚節目只播出精華版，梁思浩表示myTV SUPER可以收睇足本版，他提到儀式中出現怪事︰「足本版睇到儀式進行時，彭翔翎忽然講『好光呀』，錄影廠嘅燈突然熄咗一下，跟住着返。做緊直播燈係無可能熄。」

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