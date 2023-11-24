熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-24 15:40:11

直擊泰國紅星Mile中環夜蒲 低頭撳手機懶理異性埋身

分享：
泰國紅星Mile昨晚結束一連三日工作後，現身中環Dragon I消遣。

泰國紅星Mile昨晚結束一連三日工作後，現身中環Dragon I消遣。

大熱BL泰劇《黑幫少爺愛上我》（Kinn Porsche the series）兩位男主角Mile(Phakphum Romsaithong)與Apo(Nattawin Wattanagitiphat)近年大受歡迎，兩人迷倒「Do姐」鄭裕玲及萬千粉絲，近日二人再度合體來港展開數日行程，依然吸引大批忠粉瘋狂追星。

Mile與Apo今年初拉大隊來港，率領《黑幫少爺愛上我》一眾演員在九展Starhall舉行兩場粉絲見面會，二人本周再度襲港，獲Dior邀請出席星期二的尖沙咀旗艦店舉行的大型活動，同場還有韓國男神車銀優、NewJeans成員Haerin(姜諧潾)、韓國女演員金敏荷及「香港劍神」張家朗，眾星吸引過千粉絲逼爆廣東道，場面墟MileApo的風頭亦拍得住車銀優，聲勢實在不容小覷。

Mile本周再度襲港，一連三天展開緊密行程。 Mile與Apo獲Dior邀請出席星期二在尖沙咀舉行的大型活動。

MileApo再拍檔合演全新電影《ManSuang》，二人率領同片拍檔Bas、Tong在旺角麥花臣場館舉行兩場香港見面會，尾場昨夜已圓滿結束，四位主演為Fans送上連串驚喜及大派福利，MileApo更走落台與粉絲打成一片，掀起另一高潮。完騷後，四人出席演後歡送活動，當離開時，大批支持者仍表現得依依不捨，並在場外守候及吶喊。

MileApo是次行程緊密，昨日趁午餐時大快朵頤，食中菜大歎點心、叉燒及片皮鴨。經連串工作結束後，出雙入對的Mile與Apo昨晚終於分頭行事，Mile由經理人陪同現身中環Dragon I，一於趁空檔落夜場體驗香港夜生活，期間見他一直專注低頭玩手機，還一邊抽煙吞雲吐霧；由於Mile的大佬形象入型入格，其氣場吸引在場人士目光，雖然獲兩名女性工作人員擔任其左右護法，但仍吸引異性埋身，Mile亦有大方交談，全程表現得相當友善。

Ad Block
MileApo為全新電影《ManSuang》在旺角麥花臣場館舉行兩場香港見面會。 MileApo為全新電影《ManSuang》在旺角麥花臣場館舉行兩場香港見面會。 MileApo走落台與粉絲打成一片，掀起高潮。 Mile昨晚由經理人陪同現身中環Dragon I。 Mile獲兩名女性工作人員護駕。 Mile一邊玩手機一邊吞雲吐霧。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受