直擊泰國紅星Mile中環夜蒲 低頭撳手機懶理異性埋身

Mile與Apo今年初拉大隊來港，率領《黑幫少爺愛上我》一眾演員在九展Starhall舉行兩場粉絲見面會，二人本周再度襲港，獲Dior邀請出席星期二的尖沙咀旗艦店舉行的大型活動，同場還有韓國男神車銀優、NewJeans成員Haerin(姜諧潾)、韓國女演員金敏荷及「香港劍神」張家朗，眾星吸引過千粉絲逼爆廣東道，場面墟冚，MileApo的風頭亦拍得住車銀優，聲勢實在不容小覷。

MileApo再拍檔合演全新電影《ManSuang》，二人率領同片拍檔Bas、Tong在旺角麥花臣場館舉行兩場香港見面會，尾場昨夜已圓滿結束，四位主演為Fans送上連串驚喜及大派福利，MileApo更走落台與粉絲打成一片，掀起另一高潮。完騷後，四人出席演後歡送活動，當離開時，大批支持者仍表現得依依不捨，並在場外守候及吶喊。

MileApo是次行程緊密，昨日趁午餐時大快朵頤，食中菜大歎點心、叉燒及片皮鴨。經連串工作結束後，出雙入對的Mile與Apo昨晚終於分頭行事，Mile由經理人陪同現身中環Dragon I，一於趁空檔落夜場體驗香港夜生活，期間見他一直專注低頭玩手機，還一邊抽煙吞雲吐霧；由於Mile的大佬形象入型入格，其氣場吸引在場人士目光，雖然獲兩名女性工作人員擔任其左右護法，但仍吸引異性埋身，Mile亦有大方交談，全程表現得相當友善。