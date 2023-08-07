相澤南殺入旺角揀情趣內衣 港產女優掃街頭小食大讚好味(多圖)

日本前AV女優相澤南（相沢 みなみ）昨日抵達香港，為退役後首度參與演出，由myTV SUPER購入，將於全港獨家首播的港日合拍劇集《東京愛情動作故事》展開宣傳活動。

第一站是現身深水埗西九龍中心的粉絲見面會。在正式開始前，場內已聚滿聞風而至的粉絲，人群逼滿一至三樓的圍欄，氣氛熱烈場面震憾。在見面會即將結束之際，相澤南見粉絲們依然熱情高漲，竟一反日本藝人嚴守既定程序的作風，步到台下走入人群，沿著圍欄與粉絲零距離自拍、握手、簽名，令場內氣氛推上另一高峰。 ▼ 港產女優相澤南圖輯 ▼

自言「好掛住香港」的她，到達香港的核心地區一旺角，尋覓各式各樣的地道小吃，引來大批途人圍觀及拍照，在品嚐過 「必食」的咖哩魚蛋、雞蛋仔及珍珠奶茶後，相澤南對這些港式街頭小食激讚不已，大呼おいしい。為隆而重之，myTV SUPER找來曾為佐滕健來港時為其拍照的本地攝影師阿揚，在熙來攘往的彌敦道，以及網紅打卡熱點砵蘭街休憩公園拍出風尚大片，完成了一次不折不扣的「快閃行動」。