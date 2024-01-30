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娛樂
2024-01-30 15:55:38

相隔逾兩年下月再發新專輯 歌姬IU宣布世界巡演

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IU《The Winning》專輯宣傳短片截圖。

韓國歌姬IU(李泳知)，上周推出單曲《Love Wins All》，即橫掃國內外主要音樂平台排行榜。新歌更在發布後1小時，就登上了Melon百強單曲榜的首位，成為女歌手最快奪第1位新紀錄。今日IU宣布將於2月20日推出她的迷你新專輯《The Winning》。

 

據IU的經理人EDAM Entertainment透露，她將於2月20日發行第六張迷你專輯《The Winning》。這是她繼2021年12月29日發行迷你專輯《Piece of Pieces》之後的首張唱片。專輯名為《The Winning》，讓樂迷想起本月24日預先發行的歌曲《Love Wins All》，該歌曲橫掃音各大樂排行榜。在專輯的預告影片中，一頭金髮的IU，以冷漠的表情盯著鏡頭。《Love Wins All》是一首律動感極強的民謠歌曲，從簡約復古鋼琴前奏開始，到極繁主義的編曲結尾。預計《The Winning》這張專輯將包含各種流派的歌曲。

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以一頭金髮示人的IU。

上BTS Suga節目談新作

IU最近出現在BTS Suga最新發布的影片「Schuchta」中，並對新專輯進行了解釋，她說：「我這張迷你專輯，包含5至6首歌曲。」IU還補充說，不會把過於複雜的信息放在專輯中，而是直觀地寫歌詞：「我有一個想完成的歌曲系列，所以正考慮保持年齡中立的角度，不會太著迷現在流行的消息中。」此外，IU將於3月2日在首爾奧林匹克公園KSPO DOME(舊體操場)舉辦《2024 IU HER世界巡迴演唱會》，為世界巡迴演出揭幕。

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《Love Wins All》的形象較為斯文。

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