相隔5年與無綫做訪問 許廷鏗暗示與胡鴻鈞關係唔穩固

許廷鏗與無綫於17年完約後，轉投華納唱片，自似無綫不再採訪許廷鏗。事隔5年，許廷鏗以獨立歌手身氛接受無綫娛樂新聞台訪問。他在節目中大談組新公司的心路歷程及分享黑膠碟製作。
疫情令關係生變
許廷鏗表示去年對他來說非常不安，更一度令他有機會再做音樂，「有好多嘢唔識，情況上嘅混亂，令到我唔確定係咪可以用自家品牌推出作品。」他又指疫情令自己與身邊人的關係起了變化，他說︰「原來人與人少見咗，誤會產生高好多。有啲我以為可以一世做朋友嘅朋友，當你唔係日日見，你會發現有啲嘢唔係你想像咁穩固。發現同事成日見，你以為好認識，但唔需要見嘅時候，原來大家唔係好多共同話題，唔係好多共識。」
他指可能大家一直在同一工作環境，當疫情大家在家工作時，才發現「我真係想搵嗰個人，未必係日日見嗰個人，有啲人唔需要日日見，但呢啲時候好想搵佢……」他坦言疫情下，得到的比失去更多，他說︰「然有好多以為穩固嘅關係失去咗，同一時候搵到真係好想努力維繫嘅關係。」
許廷鏗與胡鴻鈞因《超級巨聲》而入行，二人更因為太好朋友而傳出緋聞。然而，自許廷鏗離開無綫之後，胡鴻鈞跟蔡思貝傳出緋聞，他們的好友關係不再。去年，許廷鏗、胡鴻鈞異口同聲稱疫情下與一些朋友少了聯絡。