相隔5年與無綫做訪問 許廷鏗暗示與胡鴻鈞關係唔穩固

疫情令關係生變

許廷鏗表示去年對他來說非常不安，更一度令他有機會再做音樂，「有好多嘢唔識，情況上嘅混亂，令到我唔確定係咪可以用自家品牌推出作品。」他又指疫情令自己與身邊人的關係起了變化，他說︰「原來人與人少見咗，誤會產生高好多。有啲我以為可以一世做朋友嘅朋友，當你唔係日日見，你會發現有啲嘢唔係你想像咁穩固。發現同事成日見，你以為好認識，但唔需要見嘅時候，原來大家唔係好多共同話題，唔係好多共識。」

他指可能大家一直在同一工作環境，當疫情大家在家工作時，才發現「我真係想搵嗰個人，未必係日日見嗰個人，有啲人唔需要日日見，但呢啲時候好想搵佢……」他坦言疫情下，得到的比失去更多，他說︰「然有好多以為穩固嘅關係失去咗，同一時候搵到真係好想努力維繫嘅關係。」