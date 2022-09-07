相隔5年草蜢再踏紅館開騷 騷肌大賣關子

相隔5年，草蜢於下月26至29日再踏紅館舉行一連4場《RE: GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022》，門票於明天(8日)早上10時起城市售票網公開發售。草蜢請來合作無間的朱祖兒操刀為演唱會拍攝海報，今次顛覆傳統，以剪影代替草蜢大頭相，別具心思。
剪影頭像海報的設計構思，重點是捕捉草蜢跳舞的神髓，源於「草蜢」這兩個字，阿智解說：「朱祖兒話一提到『草蜢』，個腦就會Recall好多舞台表演、跳舞、唱歌嘅畫面，唔使真係見到我哋個樣，所以今次用呢個手法就係保留思考空間。」蘇志威笑說：「今次要摒棄我個靚仔樣……」傑仔強調：「其實細心留意係見到少少，只係唔係咁清楚啫！」阿智續說：「好有神秘感，見到少少，好似新娘嘅頭紗，到開騷嗰日就會揭開畀大家驚喜。」
fit咗又靚仔咗
5年沒開騷，草蜢笑言轉行做運動員，不時在IG公開跑步和健身的生活片。阿智笑說：「呢幾年我哋無出國，更加無去韓國，所以Fit咗靚仔咗都係因為運動多咗，準備咗咁耐終於可以上紅館騷畀大家睇，草蜢2.0 版！」會否台上騷肌？他們笑笑要賣關子。不過，為了帶給粉絲快樂回憶，他們打算在演唱會期間，搞PopUp Store，除了設計不同紀念品，更會製作大型紙牌海報供影相留念，