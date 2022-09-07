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娛樂
2022-09-07 14:33:21

相隔5年草蜢再踏紅館開騷 騷肌大賣關子

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相隔5年，草蜢於10月再踏紅館開騷。

相隔5年，草蜢於10月再踏紅館開騷。

相隔5年，草蜢於下月2629日再踏紅館舉行一連4RE: GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022，門票於明天(8)早上10時起城市售票網公開發售。草蜢請來合作無間的朱祖兒操刀為演唱會拍攝海報，今次顛覆傳統，以剪影代替草蜢大頭相，別具心思。

剪影頭像海報的設計構思，重點是捕捉草蜢跳舞的神髓，源於「草蜢」這兩個字，阿智解說：「朱祖兒話一提到『草蜢』，個腦就會Recall好多舞台表演、跳舞、唱歌嘅畫面，唔使真係見到我哋個樣，所以今次用呢個手法就係保留思考空間。」蘇志威笑說：「今次要摒棄我個靚仔樣……」傑仔強調：「其實細心留意係見到少少，只係唔係咁清楚啫！」阿智續說：「好有神秘感，見到少少，好似新娘嘅頭紗，到開騷嗰日就會揭開畀大家驚喜。」

蔡一智笑言草蜢轉做運動員，3子fit咗又靚咗。 蘇志威自言要收起靚仔樣拍攝演唱會海報。 傑仔強調只要細心留意，仍可看到他們的靚仔樣。

fit咗又靚仔咗

5年沒開騷，草蜢笑言轉行做運動員，不時在IG公開跑步和健身的生活片。阿智笑說：「呢幾年我哋無出國，更加無去韓國，所以Fit咗靚仔咗都係因為運動多咗，準備咗咁耐終於可以上紅館騷畀大家睇，草蜢2.0 版！」會否台上騷肌？他們笑笑要賣關子。不過，為了帶給粉絲快樂回憶，他們打算在演唱會期間，搞PopUp Store，除了設計不同紀念品，更會製作大型紙牌海報供影相留念，

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