盼MIRROR演唱會開24場 Stanley同Frankie對「下弦」無感覺

提到演唱會下月底開鑼，他們表示完成《野人老師》拍攝之後，便會專注練習及彩排。對於歌迷對演唱會門票的安排大感不滿，連花姐也要出po回應，Stanley與Frankie都表示控制不到，他們只好努力表演，對得住入場的觀眾。他們自言也是公司的地底泥，也不知道可獲得多少門票，一切有待公司通知。Stanley說︰「希望下次可以開夠24場，其實今次12場，花姐都有啲擔心我哋體力不支。」Frankie表示多謝歌迷的愛載，自己也收到不少私訊大吐苦水，但自己也太忙，只好按下讚好作為安慰。

Stanley自言是「世一」

Stanley今次在劇中擔正做男主角，加上談善言與鄭丹瑞做得很好，自己給了自己很大壓力，擔心表現不好，調整心態之後已輕鬆不少。提到他與小朋友有不少對手戲，他笑言為了成為小朋友的「世一」於是頻頻問他們喜歡他還是談善言，並洗腦要他們答喜歡Stanley，所以現時他是小朋友的「世一」。

談及「上弦」及「下弦」問題，Stanley與Frankie指「上弦」及「下弦」已經分了很久，大家也沒有甚麼感覺。Stanley更謂︰「其實都冇理，我喺呢度係『上弦』同『世一』，只要做得好，就會有人留意。」