看我今天怎麼說專訪｜鍾雪瑩講口語都要有個性 游學修學手語痛苦又幸福 吳𧘲昊剖白聽力變弱的疑惑(有片)

身份疑惑 我就是我

Marco跟角色都是自小已安裝人工耳蝸,慣用口語但也懂手語,既是「聽人」也是聾人。戲裡有場角色除下耳機感受失去聽力的情節,感受猶深,「我經歷過聽力較好到現比較差的狀況,看劇本時想不通怎樣演,只想起電影《綠簿旅友》(Green Book)的對白:『I’m not black enough, and if I'm not white enough, and if I’m not man enough, then tell me, what am I?!』我不是聽人,也不是聾人,我是誰?當去到籃球場拍攝,就發覺我要聲音,才會有安全感,其實聾人不戴耳機也不覺沒安全感,但手語不是我母語,有時詞不達意,口語表達較清晰,我就是我自己,可以口語又可打手語。」

超越聾人的共鳴

游學修在戲裡演以聾人為榮的子信,夢想成為潛水教練,過程不乏挫折,他形容,「子信那挫折是他可做的、應該做的已做了、也做好,但有時有些事沒那麼公平,你會放棄或是繼續找其他出路,相信很多人會有共鳴。」這令人想起他的演員路,身兼演員、編劇、導演和YouTuber於一身,憑《看我》獲提名金馬金像影帝,總算給演員身份一種肯定,「可能不是太多人當我是演員,我在網上看到一些留言,說我的演出有驚喜,所以好開心。」他強調這戲不止是認識聾人文化或手語,無論聾人或聽人都會找到共鳴,「這更是每個人自我認同的過程,或者當遇挫折後如何自處。我相信每個人都有曾經迷失的時候,問自己是否應該放棄,我要怎樣走?我算是甚麼人?希望透過這3位年輕人的故事,可分享力量給正感迷惘的觀眾。」