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娛樂
2025-02-21 13:54:27

看我今天怎麼說專訪｜鍾雪瑩講口語都要有個性 游學修學手語痛苦又幸福 吳𧘲昊剖白聽力變弱的疑惑(有片)

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由游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的電影《看我今天怎麽說》，透過聾人的故事，帶出尊重個人選擇的信息。(蘇文傑攝)

由游學修、鍾雪瑩和吳祉昊主演的電影《看我今天怎麽說》，透過聾人的故事，帶出尊重個人選擇的信息。(蘇文傑攝)

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鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》首奪金馬影后後，與游學修和吳昊(Marco)齊齊入圍金像獎男女主角和新演員獎，令不少人好奇這齣講述聾人故事的電影憑甚麼獲港台兩地業界重視鍾雪瑩打趣道：「想知這是甚麼原因？大家可入場睇戲，多多觀賞！」電影圍繞3位以不同方式對外溝通的聾人，除了讓聽人了解聾人文化，也是你我他的故事，阿修形容是關於身份認同、挫折和抉擇的故事，「我相信每個人都有曾經迷失的時候，問自己是否應該放棄，我要怎樣走？我算是甚麼人？每一個人都會找到共鳴。」

由游學修、鍾雪瑩和吳祉昊在《看我今天怎麽說》，分別演以不同方式跟外界溝通的聾人。(蘇文傑攝) 出爐金馬影后鍾雪瑩笑言，歡迎購票入場看看為何《看我今天怎麼說》獲多項提名。(蘇文傑攝) 游學修憑《看我今天怎麼說》獲提名金馬金像影帝，視為對演員身份的肯定。(蘇文傑攝) 本身是聾人的吳祉昊初次演戲，憑《看我今天怎麼說》的亮眼表現獲提名金像獎最佳新演員。(蘇文傑攝) 游學修、吳祉昊和鍾雪瑩主演的《看我今天怎麼說》，帶來超越聾人的共鳴。

花1年學手語 務求演到似母語

《看我》圍繞3個年輕聾人，游學修演以手語作為母語的子信，鍾雪瑩則演只懂口語的大學畢業名校生素恩，本身是聾人的吳祉昊演已融入社會，口語和手語並用的Alan。作為聽人的游學修和鍾雪瑩事前做足準備，阿修花1年學手語，同時要兼顧其他工作，他坦言，「精神各方面都很疲累，但能有時間為角色準備，是一件痛苦地幸福又幸福地痛苦的事，辛苦但值得。」他續指最難是演到似母語，「必須要滾瓜爛熟，才可由心而發，真的像聾人打手語，這是導演很早給我的意識，是對聾人的基本尊重，因角色是強烈身份認同的聾人。」

獲讚似外國人講純正廣東話

阿修的努力沒白費，獲Marco大讚手語流利，說服力十足，「就像聽到外國人講純正廣東話！」阿修歸功於兩位手語老師Kim和海鳥，「多謝他們鍥而不捨，在我想放棄時都沒有放棄我。」為令阿修「潛移默化」緊記手語，老師們將特製的手語圖解貼滿阿修的工作室，無不在。尤其是一場與聾人遊船河的戲，快而準的手語對白，就像閒話家常，他笑言，現在回看也自覺不錯。

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游學修在《看我今天怎麼說》演以聾人為榮的子信，打手語如口語，說服力十足。 鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》學手語的幾場戲，讓觀眾感受純以手語溝通的世界。 鍾雪瑩和游學修在《看我今天怎麼說》演分別以口語和手語溝通的聾人。

演活聾人口語

鍾雪瑩演自幼靠人工耳蝸聆聽的素恩，口語演繹自然，她強調，「不是估算聾人是怎樣生活，最大課題是代入聾人觀察世界，聾人的視覺或感官比較敏銳，我在片場要放下平時觀察，更著重看口語。」她強調並不只是扮聾人說話，每位聾人說話各有個性，最大難度是揣摩屬於素恩的聲線和語速，「戲裡一段演講戲，要講很長對白，起初我用較沒自信的方式表達，但導演形容素恩是女拔學生，我要怎樣變成名校生？花了不少時間調節。」

重拾雀躍感覺 好珍貴

只懂口語的素恩遇上只打手語的子信，跟對方學手語，開拓不一樣的世界。鍾雪瑩形容，就像重拾兒時參加興趣班的興奮，「當人長大學習新事物，那種遇上自己真正喜歡的雀躍，是很珍貴的感覺。」這幾場教手語的戲，選擇在嘈吵的大排檔發生，部分場口甚至靜音沒字幕，讓觀眾感受單靠手語溝通的處境。游學修指出，「沒理由整套都冇聲，但甚麼時候有聲，甚麼時候冇聲，甚麼時候有音樂或冇音樂？音效處理是這戲的吸引之處。」

為黃修平獻第一次

不說不知，鍾雪瑩、游學修和吳祉昊的第一齣電影，都獻給了黃修平導演。阿雪回想拍《狂舞派3》時，不太敢跟人交流，寧願默默觀察，如今已累積經驗加上擔正做主角，多了主動跟不同人討論，算是小進步。不過，她直言當面對社交場合感到不太自在或不開心時，仍會選擇離開現場，「以前我會懷疑這樣是否逃避？但素恩也是透過離開，去尋找自己應該要去哪裡，其實是一個落得自在，尋找契機的方法。」游學修憑《哪一天我們會飛》從登大銀幕，其後在《狂舞派3》客串演記者，他笑言，「黃修平應該好愛我，今次找我演出，我也很愛他，因他在我沒戲拍時，仍然肯找我，給我這麼豐富的演出機會，非常感謝他。」素人吳祉昊笑言，常聽聞拍電影的人很惡，在片場破口大罵，「最驚喜是黃修平原來很好人！」

拍到跌Watt不自知

始終首次拍戲，難免有壓力，吳𧘲昊望著兩位對手笑說：「有比較比相害！」他認真表示，最擔心阻礙拍攝進度，最記得停車場3人相遇的戲，排練只需約4小時，料不到現場竟拍足十幾個小時，「因我要好專注看著別人的嘴，好疲累，拍到跌watt都不知，例如自以為笑容有7分，其實只有是3分，我要令自己笑到14分，都才達到導演的要求。」

鍾雪瑩、游學修和吳祉昊的首套電影均是由黃修平執導。(蘇文傑攝) 鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》演以口語溝通的聾人，花了不少時間調節說話聲線和語速。(蘇文傑攝) 游學修認為《看我今天怎麼說》觸及身份認同、面對挫折和抉擇等課題，所有人都會有共鳴。(蘇文傑攝) 吳祉昊坦言對《看我今天怎麼說》角色的身份疑惑，感受尤深。(蘇文傑攝)

身份疑惑 我就是我

Marco跟角色都是自小已安裝人工耳蝸，慣用口語但也懂手語，既是「聽人」也是聾人。戲裡有場角色除下耳機感受失去聽力的情節，感受深，「我經歷過聽力較好到現比較差的狀況，看劇本時想不通怎樣演，只想起電影《綠簿旅友》(Green Book)的對白：『I’m not black enough, and if I'm not white enough, and if I’m not man enough, then tell me, what am I?!』我不是聽人，也不是聾人，我是誰？當去到籃球場拍攝，就發覺我要聲音，才會有安全感，其實聾人不耳機也不覺沒安全感，但手語不是我母語，有時詞不達意，口語表達較清晰，我就是我自己，可以口語又可打手語。」

超越聾人的共鳴

游學修在戲裡演以聾人為榮的子信，夢想成為潛水教練，過程不乏挫折，他形容，「子信那挫折是他可做的、應該做的已做了、也做好，但有時有些事沒那麼公平，你會放棄或是繼續找其他出路，相信很多人會有共鳴。」這令人想起他的演員路，身兼演員、編劇、導演和YouTuber於一身，憑《看我》獲提名金馬金像影帝，總算給演員身份一種肯定，「可能不是太多人當我是演員，我在網上看到一些留言，說我的演出有驚喜，所以好開心。」他強調這戲不止是認識聾人文化或手語，無論聾人或聽人都會找到共鳴，「這更是每個人自我認同的過程，或者當遇挫折後如何自處。我相信每個人都有曾經迷失的時候，問自己是否應該放棄，我要怎樣走？我算是甚麼人？希望透過這3位年輕人的故事，可分享力量給正感迷惘的觀眾。」

 

鍾雪瑩、游學修和吳祉昊接受am730專訪，分享拍《看我今天怎麼說》的感受。 鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》獲金馬影后。 游學修憑《看我今天怎麽說》入圍角逐金馬影帝，是演員身份的重要肯定。 游學修大讚演童年版子信的小演員鄭進希可愛又口尖嘴利，半說笑指全靠他才獲《看我今天怎麽說》的角色。

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