看我今天怎麼說專訪｜鍾雪瑩講口語都要有個性 游學修學手語痛苦又幸福 吳𧘲昊剖白聽力變弱的疑惑(有片)

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》首奪金馬影后後，與游學修和吳昊(Marco)齊齊入圍金像獎男女主角和新演員獎，令不少人好奇這齣講述聾人故事的電影憑甚麼獲港台兩地業界重視。鍾雪瑩打趣道：「想知這是甚麼原因？大家可入場睇戲，多多觀賞！」電影圍繞3位以不同方式對外溝通的聾人，除了讓聽人了解聾人文化，也是你我他的故事，阿修形容是關於身份認同、挫折和抉擇的故事，「我相信每個人都有曾經迷失的時候，問自己是否應該放棄，我要怎樣走？我算是甚麼人？每一個人都會找到共鳴。」

花1年學手語 務求演到似母語 《看我》圍繞3個年輕聾人，游學修演以手語作為母語的子信，鍾雪瑩則演只懂口語的大學畢業名校生素恩，本身是聾人的吳祉昊演已融入社會，口語和手語並用的Alan。作為聽人的游學修和鍾雪瑩事前做足準備，阿修花1年學手語，同時要兼顧其他工作，他坦言，「精神各方面都很疲累，但能有時間為角色準備，是一件痛苦地幸福又幸福地痛苦的事，辛苦但值得。」他續指最難是演到似母語，「必須要滾瓜爛熟，才可由心而發，真的像聾人打手語，這是導演很早給我的意識，是對聾人的基本尊重，因角色是強烈身份認同的聾人。」 獲讚似外國人講純正廣東話 阿修的努力沒白費，獲Marco大讚手語流利，說服力十足，「就像聽到外國人講純正廣東話！」阿修歸功於兩位手語老師Kim和海鳥，「多謝他們鍥而不捨，在我想放棄時都沒有放棄我。」為令阿修「潛移默化」緊記手語，老師們將特製的手語圖解貼滿阿修的工作室，無處不在。尤其是一場與聾人遊船河的戲，快而準的手語對白，就像閒話家常，他笑言，現在回看也自覺不錯。

演活聾人口語 鍾雪瑩演自幼靠人工耳蝸聆聽的素恩，口語演繹自然，她強調，「不是估算聾人是怎樣生活，最大課題是代入聾人觀察世界，聾人的視覺或感官比較敏銳，我在片場要放下平時觀察，更著重看口語。」她強調並不只是扮聾人說話，每位聾人說話各有個性，最大難度是揣摩屬於素恩的聲線和語速，「戲裡一段演講戲，要講很長對白，起初我用較沒自信的方式表達，但導演形容素恩是女拔學生，我要怎樣變成名校生？花了不少時間調節。」 重拾雀躍感覺 好珍貴 只懂口語的素恩遇上只打手語的子信，跟對方學手語，開拓不一樣的世界。鍾雪瑩形容，就像重拾兒時參加興趣班的興奮，「當人長大學習新事物，那種遇上自己真正喜歡的雀躍，是很珍貴的感覺。」這幾場教手語的戲，選擇在嘈吵的大排檔發生，部分場口甚至靜音沒字幕，讓觀眾感受單靠手語溝通的處境。游學修指出，「沒理由整套都冇聲，但甚麼時候有聲，甚麼時候冇聲，甚麼時候有音樂或冇音樂？音效處理是這戲的吸引之處。」

為黃修平獻第一次 不說不知，鍾雪瑩、游學修和吳祉昊的第一齣電影，都獻給了黃修平導演。阿雪回想拍《狂舞派3》時，不太敢跟人交流，寧願默默觀察，如今已累積經驗加上擔正做主角，多了主動跟不同人討論，算是小進步。不過，她直言當面對社交場合感到不太自在或不開心時，仍會選擇離開現場，「以前我會懷疑這樣是否逃避？但素恩也是透過離開，再去尋找自己應該要去哪裡，其實是一個落得自在，尋找契機的方法。」游學修憑《哪一天我們會飛》從登大銀幕，其後在《狂舞派3》客串演記者，他笑言，「黃修平應該好愛我，今次找我演出，我也很愛他，因他在我沒戲拍時，仍然肯找我，給我這麼豐富的演出機會，非常感謝他。」素人吳祉昊笑言，常聽聞拍電影的人很惡，在片場破口大罵，「最驚喜是黃修平原來很好人！」 拍到跌Watt不自知 始終首次拍戲，難免有壓力，吳𧘲昊望著兩位對手笑說：「有比較比相害！」他認真表示，最擔心阻礙拍攝進度，最記得停車場3人相遇的戲，排練只需約4小時，料不到現場竟拍足十幾個小時，「因我要好專注看著別人的嘴，好疲累，拍到跌watt都不知，例如自以為笑容有7分，其實只有是3分，我要令自己笑到14分，都才達到導演的要求。」

身份疑惑 我就是我 Marco跟角色都是自小已安裝人工耳蝸，慣用口語但也懂手語，既是「聽人」也是聾人。戲裡有場角色除下耳機感受失去聽力的情節，感受猶深，「我經歷過聽力較好到現比較差的狀況，看劇本時想不通怎樣演，只想起電影《綠簿旅友》(Green Book)的對白：『I’m not black enough, and if I'm not white enough, and if I’m not man enough, then tell me, what am I?!』我不是聽人，也不是聾人，我是誰？當去到籃球場拍攝，就發覺我要聲音，才會有安全感，其實聾人不戴耳機也不覺沒安全感，但手語不是我母語，有時詞不達意，口語表達較清晰，我就是我自己，可以口語又可打手語。」 超越聾人的共鳴 游學修在戲裡演以聾人為榮的子信，夢想成為潛水教練，過程不乏挫折，他形容，「子信那挫折是他可做的、應該做的已做了、也做好，但有時有些事沒那麼公平，你會放棄或是繼續找其他出路，相信很多人會有共鳴。」這令人想起他的演員路，身兼演員、編劇、導演和YouTuber於一身，憑《看我》獲提名金馬金像影帝，總算給演員身份一種肯定，「可能不是太多人當我是演員，我在網上看到一些留言，說我的演出有驚喜，所以好開心。」他強調這戲不止是認識聾人文化或手語，無論聾人或聽人都會找到共鳴，「這更是每個人自我認同的過程，或者當遇挫折後如何自處。我相信每個人都有曾經迷失的時候，問自己是否應該放棄，我要怎樣走？我算是甚麼人？希望透過這3位年輕人的故事，可分享力量給正感迷惘的觀眾。」