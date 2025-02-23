看我今天怎麼說｜上畫遇破億票房動畫《哪吒2》 吳祉昊自爆是神徒曾跟Anson Lo學跳舞

吳祉昊在《看我今天怎麼說》表現亮眼，獲金像獎最佳新演員提名。(蘇文傑攝)

由金馬影后鍾雪瑩、游學修和吳祉昊(Marco)主演的電影《看我今天怎麼說》於周四(20日)上映，開畫日票房登冠，但遇到突宣布在港上映的內地破億票房的動畫《哪吒之魔童鬧海》，在《哪吒2》開畫 (22日)逾800場次圍攻下，《看我》雖然只有約200場次，但電影團隊包括導演黃修平、鍾雪瑩和吳祉昊落力謝票宣傳，截至昨晚港澳累積票房為250萬，游學修雖在周五、周六因拍MV只能在網上謝票，今日將會投入謝票團隊答謝每位入場觀眾。

初登大銀幕的吳祉昊，素人演出獲提名金像獎最佳新演員，首部電影上映除了親身謝票，亦不時在社交平台與網民交流，日前他在threads上載一段學跳舞的短片，原來Marco於2018年曾跟盧瀚霆(Anson Lo)學跳舞，他寫道，「其實我2018年 嘅 時候，都係一個神徒。Hahaha」他更曾獲贈老師親筆簽名的小禮物，教主寫下「To Marco, 可愛小男孩！繼續努力！」他形容為「家傳寶」，片中的Marco跳得型格十足，查實他也曾擔任方皓玟「LOST n FOUND」紅館演唱會舞者，有網民留言請他「復出」以及在謝票時大展舞技，不過他就笑言，「我已經收咗山，不過都唔係唔得嘅。」。

作為聾人的Marco亦不忘認真分享電影主旨，昨晚他在社交平台分享，

「其實《看我今天怎麼說》不只是本土港產片，裡面還包含了一個語言一屬於香港人嘅「香港手語」。香港有大約四十多萬聽障人士，但懂得打香港手語的人並不多。

以往社會及國際對手語的偏見，打壓。害了多少擁有智能的聾人/聽障人土未能完全受到全人發展？雖然在2010左右，國際聾人教育會議終於推翻了聾人必須使用口語教學的荒誕政策，但是社會的 stereotype依然存在。

事實上，有學術研究指出其實同時學習手語和口語並沒有害處，還會相輔相成，增強語言能力。

現時有太多隱性的聾人/聽障人士融入社會和主流學校。是不是這樣就叫作「正常」？

雖然人工耳蝸技術不斷進步，術後成功率比以往大大提高，始終耳蝸始終是個人體非常精密的部分。現時科技還不能做到與「正常人」一樣有自然聽力。因此，對中度到深度聽障的朋友點帶都好，都總會有漏的時候。在此情況下，手語就可以起到關鍵作用了。

最重要的是，我們這群聾人/聽障人士，能夠有選擇去選擇最合適的語言。

除了講聾人的故事，社會動盪之下，其實更多的是尋找真我，活出自己的人生。

何謂正常？其實「不正常」的地方才是真正的你。

（黃修平，2024）