看我今天怎麼說/搖滾詩:未知的傳奇/哪吒2/美聲歌后:瑪麗亞/大迷信2025︱今期睇咩戲

《看我今天怎麼說》 三位赤誠的聾人青年：子信來自聾人家庭，世界從沒聲音，雖然生活滿是障礙，卻用手語活出自信。素恩小時候植入了「人工耳蝸」，並艱辛學習口語，即使說話帶著口音，仍努力地去做個「正常人」。Alan也用人工耳蝸，口語能力跟素恩相若，亦懂得手語，是子信的莫逆之交；他認為聾人應盡力與不同人滿通，開拓世界。友情把三人連上，撞得彼此遍體鱗傷 ，卻引領著大家去尋找自我。

《哪吒之魔童鬧海》 天劫之後，哪吒、敖丙的靈魂雖保住了，但肉體很快會魂飛魄散。太乙真人打算用七色寶蓮為兩人重塑肉身。但是在重塑肉身的過程中卻遇到重重困難，哪吒、敖丙的命運將走向何方？

《搖滾詩人：未知的傳奇》 年輕的卜戴倫從明尼蘇達州初露頭角，逐漸成為民謠音樂界的超級新星，最終以1965年紐波特民謠音樂節上的突破性電聲搖滾表演達到巔峰。影片深入刻畫了這位音樂偶像的成長歷程、創作靈感，以及他如何在文化與音樂史上留下不可磨滅的印記。

《美聲歌后：瑪麗亞》 瑪麗亞18歲踏上歌劇殿堂，以非凡歌藝奠定她在歌劇界的地位，更在50年代帶動美聲唱法復興。瑪麗亞晚年獨居巴黎，電影以她生命中最後幾天的時光為背景同時穿插著她人生的重要回憶：事業如日方中時頻臨失聲、與希臘船王的親密關係、一生飽受親情冷漠。這位一代歌劇名伶留下璀璨而短暫的光芒，既是藝術的化身，亦是人性的縮影。安祖蓮娜祖莉精彩的演出不但在威尼斯影展獲得影評人激賞，更為她帶來金球獎最佳女主角提名。

《大迷信2025》大結界之愛恨日本這個妖精 「結界」是佛教術語，梵語Sima-bandha，已有2500年歷史。1200年前由印度經盛唐傳入日本，大興於朝野，成為一種不外傳的秘法。近年「結界」一詞大行其道，一幕又一幕的神秘面紗被人揭開，箇中內容竟成為當今動盪世界中一大寶藏，值得人們得而學之。而《大迷信2025之大結界》正具有顛覆失敗、創造奇蹟，調和心靈的神奇功能，在這齣紀錄片裡，人們熟悉的日本，就是全球一個依然存在這種「秘法」的異域之一！ 四個身懷絕技，各有超越成就的年輕人，被玄學大師李居明邀請作為帶路人，為觀眾帶出「大結界」更多不為人知的絕學。片中共有九個篇章，分別是「怨靈結界」、「不動結界」、「神靈結界」、「六角結界」、「動物結界」、「他緣結界」、「延命結界」、「輪迴結界」及「波波結界」，每一段內容不單精采有趣，觀眾還可以馬上獲得傳承，學得一技傍身、護身。

原文刊登於 電影LOL