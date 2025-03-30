看我今天怎麼說｜游學修曾帶女生去新寶戲院睇《喜愛夜蒲》 11歲「餅印」鄭進希喜愛早瞓(有片)

由黃修平執導，游學修、吳祉昊(Marco)和鍾雪瑩主演的電影《看我今天怎麼說》，上映至今廣獲口碑，累積票房邁向1,200萬，今晚黃修平導演聯同阿修、Marco和演員鄭進希，專誠到明晚結業的旺角新寶戲院謝票，游學修與「餅印」小演員進希齊齊受訪，他們對票房感滿意，當然越多越好。兩人經常被指「父子相」，阿修笑言，「同佢一起就很開心，兩個一起出動，好像影分身一樣，好過癮。」進希亦自認跟修哥哥有9成相似，問到真爸爸可有呷醋時，他就大爆，「佢聽到嘔血！」阿修自覺跟進希的爸爸不相似，進希反而將來長大似游學修，「想似佢咁靚仔！」阿修聞言即指指進希人細鬼大。火

談到新寶戲院結業，游學修表示，不知戲院會否轉手再經營，「每件事都有結束的時候，最緊要人仍會喺度，每件事結束都會有其他開始，我自己懷著這心情繼續行落去。」被問到可曾在這戲院睇戲，阿修直言，「我細個時帶過女生來睇戲，我唔記得《喜愛夜蒲》定係《狂夜極速》，個女生想睇。」進希雖然話自己不屬於《喜愛夜蒲》的年代，但就知甚麼是夜蒲，當被阿修追問是否喜愛夜蒲時，人細鬼大的他答道，「阿爸唔准，現在喜愛早瞓。(大個會否夜蒲？)我想呀！」