看我今天怎麼說｜游學修自爆與女生新寶戲院睇《喜愛夜蒲》 11歲「餅印」鄭進希無懼向子華神集郵(有片)

由黃修平執導，游學修、吳祉昊(Marco)和鍾雪瑩主演的電影《看我今天怎麼說》，上映至今廣獲口碑，累積票房邁向1,200萬，今晚黃修平導演聯同阿修、Marco和演員鄭進希，專誠到明晚結業的旺角新寶戲院謝票，游學修與「餅印」小演員進希齊齊受訪，他們對票房感滿意，阿修笑指當然越多越好。

孖住謝票似「分身」

談到最深刻的謝票體驗，阿修笑言，「同佢一起就很開心，兩個一起出動，好像影分身一樣，好過癮。」兩人經常被指「父子相」，進希亦自認跟修哥哥有9成相似，問到真爸爸可有呷醋時，他就大爆，「佢話常場嘔血！」阿修自覺跟進希的爸爸不相似，進希反而將來長大似游學修，「想似佢靚仔！」阿修聞言即指：「人細鬼大，太識講嘢，好危險，女士要小心。」