看我今天怎麼說｜游學修自爆與女生新寶戲院睇《喜愛夜蒲》 11歲「餅印」鄭進希無懼向子華神集郵(有片)

由黃修平執導，游學修、吳祉昊(Marco)和鍾雪瑩主演的電影《看我今天怎麼說》，上映至今廣獲口碑，累積票房邁向1,200萬，今晚黃修平導演聯同阿修、Marco和演員鄭進希，專誠到明晚結業的旺角新寶戲院謝票，游學修與「餅印」小演員進希齊齊受訪，他們對票房感滿意，阿修笑指當然越多越好。
孖住謝票似「分身」
談到最深刻的謝票體驗，阿修笑言，「同佢一起就很開心，兩個一起出動，好像影分身一樣，好過癮。」兩人經常被指「父子相」，進希亦自認跟修哥哥有9成相似，問到真爸爸可有呷醋時，他就大爆，「佢話常場嘔血！」阿修自覺跟進希的爸爸不相似，進希反而將來長大似游學修，「想似佢靚仔！」阿修聞言即指：「人細鬼大，太識講嘢，好危險，女士要小心。」
等大個仔去夜蒲
談到新寶戲院結業，游學修表示，不知戲院會否轉手再經營，「每件事都有結束的時候，但人仍然喺度，每件事結束都會有其他開始，我自己懷著這心情繼續行落去。」被問到可曾在這戲院睇戲，阿修直言，「我細個時帶過女生來睇戲，我唔記得《喜愛夜蒲》定係《狂夜極速》，個女生想睇。」進希雖然話自己不屬於《喜愛夜蒲》的年代，但就知甚麼是夜蒲，當被阿修追問是否喜愛夜蒲時，他稍作思考答道，「阿爸唔准，現在喜愛早瞓。(等大個仔會否夜蒲？)我想呀！」
想似游學修靚仔有索女友
鄭進希憑《看我今天怎麼說》知名度大增榮升「小明星」時，他就表示沒有被人攞簽名，反而變成中間人，經常受同學委託向明星索簽名。問到出席金像頒獎禮最想跟誰集郵時，他就列出清單包括許冠文、劉青雲、黃子華、林峯等，最想集郵的一位是黃子華，他更自言是「大E人」，無懼在金像獎當日親自向黃子華索居簽名和合照。至於談到行紅毯的戰衣時，進希被踢爆提早一個月已剪了「金像髮型」，他直言有興趣做演員，笑言以游學修為目標，至於可會想像阿修擁有靚女友，他起初有點難為情，但仍說出心裡一句：「梗係想！」