看我今天怎麼說｜鍾雪瑩游學修戥黃修平獲提名高興 兩位小演員對答超爆笑

《看我今天怎麼說》今日(18日)舉行慈善首映，出席的有導演黃修平、鍾雪瑩、游學修、吳𧘲昊及片中的小演員鄭進希、黃暐恆等，張家輝與胡楓亦有到場支持。游學修表示兩位小演員牙尖嘴利，每次有他們一起謝票都非常開心。鍾雪瑩表示見到兩位小演員會唱歌，令謝票活動生色不少，吳𧘲昊更稱他們可以直接出道。

游學修有信心做「亞修」 談及《看我今天怎麼說》獲香港電影金像獎7項提名，鍾雪瑩、游學修表示戥導演及團隊開心，特別是見到「最佳導演」及「最佳電影」提名。游學修說︰「另一個開心位係黃修平，係一個好大鼓勵，識咗對方好多年，睇住佢大，好替佢高興。」問到他有沒有信心，他表示有信心拎第二，繼續做「亞修」(亞軍)並形容今次的提名名單，可以用「五代同堂」去形容，他說︰「即係大家唔同年齡層，大家都可以獲得提名，自己作為最細嘅後輩，感覺好榮幸。」 吳𧘲昊有份入圍角逐新演員獎項，他表示沒有太大感覺，因為不覺得自己很勁，只是覺得有個交代給自己，亦開心團隊獲這麼多提名，自己很榮幸可以見證這個過程。

鍾雪瑩期待主題曲用手語 鍾雪瑩表示最開心是電影讓她獲得機會寫主題曲，並入圍角逐「最佳原創電影歌曲」，加上可以到時在大舞台演出，有望可以手語演繹，自己也是第一次入圍角逐該獎。問到有沒有跟主唱的陳蕾分享喜悅，她表示當日有跟對方傳訊息，指對方當日為演唱會彩排，只可以簡單傾了幾句。

鄭進希黃暐恆超老積 小演員鄭進希、黃暐恆接受訪問時，表示很開心可以見到各位傳媒朋友，非常老積。問到他們重看電影的感覺，進希發現只是相隔2年，樣子及聲音都有轉變，暐恆更笑稱像自己爸爸看回小時候的感覺。 進希與暐恆表示學校很多老師及同學仔知道他們有份演出，暐恆說︰「係學校成日被人圍住出唔到去！」更謂多了女同學仰慕自己。進希稱不感煩嫌，更指很多人問他們拎簽名，感到榮幸。談到游學修稱其角角是因為進希，問到他如何看，進希表示有看游學修的訪問，但自覺事情並非想像中簡單，形容成件事是「十匹布咁長」。 問到跟游學修有幾分相似，進希表示有9分，「似過我阿爸！」再問到是否可以當他的爸爸，他說︰「太後生！」更謂願意加入「試當真」，但要待自己長大之後才可以加入。